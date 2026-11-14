Как Скоропадский основал Академию наук Украины: 7 интересных фактов из истории (фото)

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский подписал закон об учреждении Украинской академии наук в Киеве. Это стало одним из важнейших решений Украинского государства в сфере образования и культуры.

Украинскую академию наук задумывали как крупное государственное учреждение, призванное развивать украинскую науку, исследовать историю и культуру, изучать природные богатства страны и создавать собственную научную инфраструктуру. Фокус собрал самые интересные факты о прошлом этого учреждения.

Идея созревала на протяжении десятилетий

Идея создания украинского академического учреждения возникла задолго до прихода Павла Скоропадского к власти. Еще до Первой мировой войны украинские интеллектуалы пытались сформировать независимую научную среду.

Важную роль в этом играл историк Михаил Грушевский. Он возглавлял Научное общество имени Шевченко во Львове и Украинское научное общество в Киеве. Эти организации занимались исследованиями, публикациями и развитием украинской науки, но не имели статуса полноценной государственной академии.

Одним из главных организаторов будущей Академии стал министр образования Николай Василенко Фото: Wikimedia Commons

После провозглашения Украинского государства в 1918 году появилась возможность воплотить в жизнь давний замысел на государственном уровне. Одним из главных организаторов будущей Академии стал министр образования Николай Василенко, который привлек к работе ведущих ученых.

Академию финансировали ещё до её появления

Украинское государство Павла Скоропадского начало готовить финансовую основу будущей Академии наук ещё до её официального открытия. 13 ноября 1918 года, за день до подписания закона о создании учреждения, правительство выделило на его содержание до конца года 869 216 карбованцев 69 копеек.

Подготовка финансирования была частью масштабной работы, которая длилась несколько месяцев. Министр народного образования Николай Василенко привлек к разработке проекта ведущих учёных, а специальная комиссия под руководством Владимира Вернадского подготовила устав, штатное расписание и смету будущего учреждения.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил постановление о выделении средств на содержание Академии Фото: Wikimedia Commons

Показательным было и распределение предусмотренных средств. Из общей суммы в 566 250 карбованцев планировалось направить на хозяйственные и организационные нужды. Это примерно две трети всего финансирования. Остальная часть должна была покрыть прочие расходы, предусмотренные сметой.

Такой подход объяснялся масштабом замысла: Академия должна была объединить научно-исследовательские институты, музеи, лаборатории, обсерваторию, ботанический сад и другие учреждения.

Подписание закона и первые академики

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский подписал закон "Об учреждении Украинской академии наук в г. Киеве", утвердил её устав и штат, а также назначил первых 12 действительных членов — академиков. Их распределили между тремя отделами будущего учреждения: историко-филологическим, физико-математическим и отделом социальных наук. В первый вошли историки, языковеды и востоковеды, во второй — геологи, биолог и специалист по прикладной механике, в третий — экономисты и правоведы.

Гетман Скоропадский подписал закон "Об учреждении Украинской академии наук в г. Киеве" 14 ноября 1918 года

В историко-филологический отдел вошли:

Дмитрий Багалий — историк, исследователь истории Слободской Украины.

Агатангел Крымский — языковед, востоковед и знаток арабской и иранской культур.

Николай Петров — историк искусства, исследователь церковной старины.

Степан Смаль-Стоцкий — языковед и исследователь украинского языка.

В состав физико-математического отдела вошли:

Владимир Вернадский — геолог, геохимик и естествоиспытатель.

Степан Тимошенко — механик, один из основателей современной механики материалов.

Николай Кащенко — биолог, эмбриолог и исследователь акклиматизации растений.

Павел Тутковский — геолог, исследователь минералов и природных ресурсов Украины.

В состав Отдела социальных наук вошли:

Михаил Туган-Барановский — экономист, исследователь экономической теории.

Владимир Косинский — экономист и специалист по политической экономии.

Федор Тарановский — правовед, исследователь истории права.

Орест Левицкий — историк и правовед, исследователь украинского обычного права.

Такой состав первых академиков свидетельствовал о том, что новое учреждение с самого начала задумывалось как центр развития самых разнообразных областей знаний. Важно и то, что назначение первых 12 учёных ещё не означало избрания руководства Академии. Это произошло 27 ноября 1918 года во время учредительного Общего собрания: первым президентом был избран Владимир Вернадский, а безапелляционным секретарем — Агатангел Крымский.

Академия должна была охватывать более 60 научных направлений

Масштаб замысла создателей Украинской академии наук хорошо иллюстрирует её первоначальный устав. Академия должна была охватить более 60 научных направлений, а её полный состав планировалось расширить до 72 действительных членов.

Для этого было предусмотрено создание 15 научно-исследовательских институтов, 14 постоянных комиссий, шести музеев, двух кабинетов и двух лабораторий. Также в планах были ботанический и аклиматизационный сады, астрономическая обсерватория, биологическая станция, национальная библиотека и собственная типография.

Одесский археологический музей НАН — старейший в Украине Фото: Wikimedia Commons

Академия должна была заниматься не только историей, языком и культурой Украины. В её задачи входили исследования природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, права, биологии и других областей. Обсерватория и биологическая станция должны были обеспечивать проведение практических исследований, а музеи и научные комиссии — собирать и изучать исторические, культурные и естественнонаучные материалы.

Однако эти цифры отражали первоначальный план, а не уже созданную сеть учреждений. Из-за политической нестабильности реализовать его полностью сразу не удалось.

В первые месяцы деятельности Академии начали формироваться отдельные институты и научные подразделения, а их структура постепенно менялась. Несмотря на это, масштаб проекта свидетельствовал о намерении создать в Украине полноценный научный центр европейского уровня, который должен был охватывать практически все основные области знаний.

Первый президент Академии — Владимир Вернадский

Первым президентом Украинской академии наук стал Владимир Вернадский. Он был не только выдающимся учёным, но и организатором, понимавшим необходимость создания мощного научного учреждения.

Первым президентом Украинской академии наук стал Владимир Вернадский Фото: Wikimedia Commons

После избрания 27 ноября 1918 года Вернадский сосредоточился на практическом запуске Академии. Под его руководством формировались первые научные подразделения, привлекались исследователи, организовывалась работа отделов и решались вопросы материального обеспечения. Особое внимание он уделял тому, чтобы Академия стала самоуправляемым научным учреждением, где важные решения принимали сами учёные.

Вернадский возглавлял Академию до 1921 года. Несмотря на революцию, смену власти и сложные условия первых лет существования учреждения, он помог заложить основы его организационной структуры и академических традиций. Его президентство стало важным этапом превращения замысла 1918 года в действующее научное учреждение.

Академия получила собственное здание только после смены власти

Несмотря на утвержденный устав, штат и государственное финансирование, после основания Украинская академия наук не получила ни одного собственного здания. Её сотрудникам приходилось работать в помещениях других учреждений, лабораториях и университетских аудиториях, а первое общее собрание 27 ноября 1918 года состоялось не в собственном помещении, а в здании Украинского научного общества.

Вопрос о поиске помещения пытались решить ещё при гетмане Павле Скоропадском. Рассматривалась возможность размещения Академии во Владимирском кадетском корпусе, а также планы строительства отдельного научного комплекса вблизи Киева. Однако из-за нехватки свободных зданий и средств реализовать эти замыслы не удалось.

Сегодня по адресу Владимирская, 54 находится Президиум Национальной академии наук Украины Фото: Wikimedia Commons

Своё первое собственное помещение Академия получила лишь в феврале 1919 года, уже после прихода в Киев большевиков. 10 февраля президент Владимир Вернадский и постоянный секретарь Агатангел Крымский встретились с наркомом образования Владимиром Затонским. На следующий день в киевских газетах был опубликован его приказ о передаче Академии усадьбы бывшего пансиона графини Левашовой вместе с движимым имуществом.

Однако получение здания не означало, что Академия сразу смогла полноценно им распоряжаться. В пансионе ещё оставались воспитанницы и сотрудники, а сам процесс передачи имущества затянулся. Только летом 1919 года Академия фактически стала полноправным пользователем здания.

Право Академии на это здание было окончательно закреплено постановлением Совнаркома УССР от 25 января 1921 года. Интересно, что это здание до сих пор остается важной частью академической жизни: сегодня по адресу Владимирская, 54 расположен Президиум Национальной академии наук Украины.

Академия четыре раза меняла название

За более чем столетие существования учреждения его название менялось четыре раза. Это отражало политические преобразования, которые переживала Украина на протяжении XX века.

1918–1921 годы — Украинская академия наук (УАН).

1921–1936 годы — Всеукраинская академия наук (ВУАН).

1936–1991 годы — Академия наук УССР.

1991–1993 годы — Академия наук Украины.

С 1994 года — Национальная академия наук Украины.

За более чем столетие Украинская академия наук пережила революции, смену власти, реорганизации и несколько переименований. Однако её основание 14 ноября 1918 года стало важным шагом в формировании украинской научной системы. Идея, объединившая усилия государственных деятелей и ведущих учёных, заложила основу учреждения, которое продолжает работать и сегодня.

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