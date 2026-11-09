Физики обнаружили новое состояние материи: странная твердая жидкость

Для создания квантовых состояний материи требуется температура близкая к абсолютному нулю. Но ученым удалось обойти это правило.

Физики могут создавать квантовые состояния материи, которые не похожи на привычные нам жидкость, твердое тело или газ. При этом для создания квантовых состояний вещества требуется температура близкая к абсолютному нулю, то есть минус 273,15 градуса по Цельсию. Группа физиков обошла это правило и создала новое квантовое состояние вещества, которое представляет собой особый способ организации и поведения частиц, при компактной температуре. Это открытие поможет применить квантовые технологии в передовых вычислительных системах и сенсорах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

Новое квантовое состояние материи, которое сочетает в себе свойства жидкости и твердого тела, физики создали с помощью миниатюрной установки, удерживающей свет. Она называется микрополость. Ею можно управлять с помощью электрического напряжения и не нужно чрезвычайно сильное охлаждение.

Открытие физиков называется "сверхтекучее твердое тело в составе конденсата Бозе-Эйнштейна из экситон-поляритонов".

Cверхтекучие жидкости – это жидкости, которые способны течь без трения. Сверхтекучие твердые тела – обладают свойствами сверхтекучей жидкости, но при этом имеют свойства кристаллического твердого тела с упорядоченной структурой.

Экситон-поляритон — это гибридная квазичастица, то есть несколько частиц, ведущих себя как единое целое, объединяющая в себе свойства света и материи. Конденсат Бозе-Эйнштейна — это состояние, при котором множество частиц или квазичастиц действуют как единый квантовый объект.

Для того, чтобы создать новое квантовое состояние материи физики объединили жидкий кристалл, которым можно управлять с помощью напряжения и органический полупроводник, который активно взаимодействует со светом. Энергию для квантового процесса подавали с помощью лазеров.

Но экзотическое квантовое состояние могло существовать очень мало времени, а потому для подтверждения своего открытия ученым приходилось несколько раз запускать квантовый процесс.

Это открытие поможет применить квантовые технологии в передовых вычислительных системах и сенсорах. Это особенно важно для применения квантовых эффектов, связанных со светом, считают физики.

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