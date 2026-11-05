В Черногории обнаружили утраченный храм: его построили на священной горе (фото)

На территории древнего поселения в Черногории археологи обнаружили фрагменты керамики железного века и остатки зданий. Эти находки могут помочь выяснить, чем на самом деле было это место более 2 000 лет назад.

Раскопки на горе Видов-Врх, недалеко от Герцег-Нови, начались в октябре 2026 года под руководством археолога Радмилы Чапин. Команда изучает планировку поселения, его возраст и сохранившиеся постройки, пишет Arkeonews.

Археологи относят это поселение к категории "градины" — типу горных поселений, распространённых на Балканах, которые могли служить местом проживания, убежищем и оборонительным пунктом для местной общины.

Данные свидетельствуют о том, что поселение было заселено в период между IV и I веками до н. э. и имело общие черты с гласинатской культурой западных Балкан. Однако его точные границы и внутренняя планировка остаются невыясненными.

Теория о святилище возникла на основе раскопок, проведённых в 2009 году вокруг церкви Лазарица. В исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале "Nova antička Duklja", Радмила Чапин и Джордже Чапин изучили фрагменты посуды с двумя ручками, известной как "канфари". Некоторые обломки имели на поверхности небольшие выпуклые выступы — эту особенность исследователи сравнили с керамикой из других древних священных мест.

Теория о святилище возникла на основе раскопок, проведенных в 2009 году вокруг церкви Лазарица Фото: Glas Herceg Novog

Эти сходства заставили исследователей задуматься о том, использовали ли жители Видов-Врха часть холма для проведения религиозных обрядов. Однако там не было обнаружено ни одного храма, а одна только керамика не позволяет установить точное назначение этой местности.

Название холма также может сохранять следы древних верований. В своём исследовании учёные рассмотрели возможную связь между названием "Видов-Врх" и местным божеством. Они сопоставили его с вотивными алтарями римского периода, найденными в Топуско (современная Хорватия), на которых содержатся посвящения божествам по имени Видасус и Тана. Исследователи древнедалматинской религии связывают этих персонажей с римскими богами Сильваном и Дианой.

Такое сравнение указывает на вероятность того, что местные религиозные традиции сохранялись и во времена римского господства. Однако на Видов-Врх не было найдено ни одной надписи, в которой упоминались бы имена божеств.

Еще одним примером является холм Градина недалеко от Рисана в Черногории. В эллинистический период он служил акрополем древнего Ризона, где исследователи связывают священную территорию с Медаурусом — местным богом-защитником.

Там также были возведены римские религиозные сооружения, а позднее — средневековая церковь. Эти два холма свидетельствуют о том, что высокогорные поселения вдоль Адриатического моря могли выполнять религиозные функции в разные периоды, но подтвержденной прямой связи между Видов-Врх и Ризоном нет.

Теория о святилище возникла на основе раскопок, проведенных в 2009 году вокруг церкви Лазарица Фото: Glas Herceg Novog

Церковь Лазарица также хранит свидетельства более поздней истории холма. В ходе археологических работ в 2009 году был раскопан участок площадью около 73 квадратных метров. Исследователи обнаружили фундаменты церкви XV века, стены, связанные с реставрацией 1889 года, а также гораздо более древние иллирийские сооружения.

Особенно примечательно, что северная и южная стены церкви были возведены непосредственно над древними иллирийскими стенами. В ходе раскопок также были найдены эллинистическая керамика, золотая серьга, часть бронзового пояса, датируемого IX веком, и другие предметы разных периодов.

Новый проект призван дать ответы на вопросы, оставшиеся открытыми после предыдущих исследований. Параллельно с раскопками команда изучает слои почвы и архитектурные остатки, чтобы установить, когда поселение было заселено и как использовались его различные участки.

Другие новости науки