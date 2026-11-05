Колумб четырежды пересекал Атлантику: он продолжил путешествовать даже после своей смерти

Испанский мореплаватель Христофор Колумб за всю свою жизнь четырежды пересекал Атлантику. После своей смерти он совершил еще два путешествия, поэтому уже более 500 лет две страны оспаривают право называться местом упокоения первооткрывателя.

Колумб скончался 20 мая 1506 года в испанском городе Вальядолид, где впервые был предан земле, пишет Фокус.

Три года спустя его останки перевезли в картезианский монастырь в Севилье. Около 1540 года его невестка, Мария де Толедо, добилась их переноса в кафедральный собор Санто-Доминго на острове Эспаньола. В 1795 году, когда Испания уступила остров Франции, было решено, что прах адмирала не должен оставаться на территории, переходящей под контроль другого государства, поэтому его перевезли в Гавану. А в 1898 году, после потери Кубы, Колумб отправился в обратный путь — в Севилью, где с тех пор и покоится в местном кафедральном соборе.

Путаница возникла в 1877 году, когда рабочие обнаружили в соборе Санто-Доминго свинцовый ящик с костями и надписью: “Знаменитый и выдающийся муж Христофор Колумб”.

С тех пор Доминиканская Республика настаивает на том, что настоящий Колумб остался у них. В 2006 году группа исследователей из Гранадского университета сравнила ДНК костей из Севильи с ДНК его брата Диего и сына Эрнандо — результаты совпали; этот вывод был подтверждён повторно в 2024 году. Однако в Севилье хранится лишь около ста пятидесяти граммов костных останков, а доминиканская сторона никогда не позволяла провести анализ своих находок.

Интересно то, что доля истины может быть в обеих версиях: возможно, Колумб оказался разделён между двумя берегами Атлантики.

В Севильском соборе саркофаг с останками Колумба несут на своих плечах четыре бронзовые фигуры — аллегорические изображения королевств Кастилия, Леон, Арагон и Наварра.

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