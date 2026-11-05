Колумб чотири рази перетинав Атлантику: він продовжував подорожувати навіть після своєї смерті

Іспанський мореплавець Христофор Колумб за все своє життя чотири рази перетинав Атлантику. Після смерті він здійснив ще дві подорожі, тому вже понад 500 років дві країни сперечаються за право називатися місцем спочинку першовідкривача.

Колумб помер 20 травня 1506 року в іспанському місті Вальядолід, де його спочатку поховали, пише Фокус.

Через три роки його останки перевезли до картезіанського монастиря в Севільї. Близько 1540 року його невістка, Марія де Толедо, домоглася їхнього перенесення до кафедрального собору Санто-Домінго на острові Еспаньола. У 1795 році, коли Іспанія віддала острів Франції, було вирішено, що прах адмірала не повинен залишатися на території, яка переходить під контроль іншої держави, тому його перевезли до Гавани. А в 1898 році, після втрати Куби, Колумб вирушив у зворотний шлях — до Севільї, де відтоді й спочиває в місцевому кафедральному соборі.

Плутанина виникла у 1877 році, коли робітники виявили в соборі Санто-Домінго свинцеву скриньку з кістками та написом: "Знаменитий і видатний чоловік Христофор Колумб".

Відтоді Домініканська Республіка наполягає на тому, що справжній Колумб залишився у них. У 2006 році група дослідників із Гранадського університету порівняла ДНК кісток із Севільї з ДНК його брата Дієго та сина Ернандо — результати збіглися; цей висновок було підтверджено повторно у 2024 році. Однак у Севільї зберігається лише близько ста п’ятдесяти грамів кісткових останків, а домініканська сторона ніколи не дозволяла провести аналіз своїх знахідок.

Цікаво, що в обох версіях може бути частка істини: можливо, Колумб опинився розділеним між двома берегами Атлантики.

У Севільському соборі саркофаг із останками Колумба несуть на своїх плечах чотири бронзові фігури — алегоричні зображення королівств Кастилія, Леон, Арагон і Наварра.

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