Два слова в журнале изменили все: спустя 80 лет раскрыта пугающая тайна бомбардировки Хиросимы

Десятилетиями ученые изучают, как развивались события во время бомбардировки японского города Хиросима и какими были последствия этого жуткого события, но теперь им удалось заметить то, что ранее упускалось из виду.

В 8:15 утра 6 августа 1945 года над японским городом Хиросима разверзся ад: американские военные сбросили атомную бомбу. Пока на земле гибли тысячи людей, американский бомбардировщик "Энола Гей" (Enola Gay), доставивший смертоносный груз, удалялся от места взрыва. В то же время из огненного смерча, возникшего после разрушительного удара, поднималось все более плотное облако сажи и дыма, пишет Science Alert.

Казалось бы, за десятилетия исследований ученые изучили все, что только возможно относительно этой ужасной ядерной бомбардировки, но теперь новое исследование показывает, что это не совсем так. Внимание ученых привлекла крохотная деталь, которая десятилетиями оставалась без внимания, но теперь позволила ученым иначе взглянуть на единственный в истории задокументированный случай ядерного огненного смерча.

Речь о двух словах, записанных в бортовой журнал бомбардировщика спустя всего 97 минут после атаки — в 10:52. Запись была сделана штурманом Теодором Ван Кирком и гласила: "Облако исчезло". По словам команды ученых-атмосферологов под руководством Дэвида Ромпса из Калифорнийского университета в Беркли, эта запись указывает на то, что шлейф сажи поднялся в небо как минимум на 11,3 километра.

Бортовой журнал с двухсловной заметкой, на основе которой исследователи построили свои расчеты Фото: US Army

Последствия применения атомной бомбы представляют собой хаос: сам взрыв и грибовидное облако рассеиваются относительно быстро, однако невероятный жар, порожденный взрывом, может вызвать мощнейший огненный шторм, который бушует часами. По мере того как огонь, спровоцированный взрывом бомбы Little Boy, распространялся, экстремально высокие температуры создавали сильные восходящие потоки воздуха. Они уносили дым и сажу высоко в атмосферу, формируя гигантский столб облаков.

По словам ученых, то, насколько высоко может подняться такое облако, имеет решающее значение для понимания последствий ядерной войны. Дело в том, что если в атмосферу попадает достаточное количество сажи, она может оставаться там месяцами или даже годами, блокируя солнечный свет и приводя к охлаждению планеты.

В случае масштабного ядерного удара этот эффект может спровоцировать "ядерную зиму", что в свою очередь приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и продовольственного обеспечения во всем мире. Однако некоторые ученые выражают сомнения в том, могут ли ядерные огненные смерчи поднимать сажу на достаточно большую высоту.

Отметим, что ранее ученые уже пытались определить, на какую именно высоту поднялся столб дыма в Хиросиме, используя исторические снимки, но их оценки оставались весьма неопределенными. Теперь ученые обнаружили подсказку в исторических документах и предложенный ими метод расчета поразительно изобретателен.

Передвижения самолета "Энола Гей" (Enola Gay) в тот день задокументированы в мельчайших подробностях, практически поминутно. Когда через 97 минут после взрыва член экипажа Ван Кирк сделал в бортовом журнале запись "ОБЛАКО ИСЧЕЗЛО", самолет находился на расстоянии примерно 750–764 километров от эпицентра, на высоте около 7440 метров. Проще говоря, облако вовсе не исчезло, а экипаж попросту перестал его видеть со своей позиции — его скрыла дымка в атмосфере.

Таким образом, рассчитав дальность видимости с высоты полета самолета, исследователи смогли вычислить минимальную высоту столба дыма.

Другие новости науки