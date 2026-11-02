Самый древний жизненный совет был записан 4600 лет назад: от чего он предостерегает

Самый древний совет из когда-либо записанных был дан отцом человека, который пережил Великий потоп. Около 4600 лет назад шумеры записали этот совет на глиняных табличках.

Археологи называют этот необычный текст “Поучения Шуруппака”, он является древней житейской мудростью, которая дошла до наших времен. В древнем тексте шумерский царь Шуруппак дает наставления своему сыну Зиусудре о том, как правильно жить, пишет Фокус.

Согласно шумерским легендам, Зиусудре был тем самым человеком, который пережил Великий потоп.

Одна из древнейших сохранившихся традиций человеческой мудрости представлена как наставления отца человеку, которому суждено было пережить гибель цивилизации.

Отец учил сына тому, как жить в полноценном обществе: не воровать, не лгать, не вмешиваться в чужие конфликты, быть осмотрительным в выборе тех, кому доверяешь, беречь свое имущество и не притеснять тех, кто на тебя работает.

В тексте затрагиваются вопросы земледелия, ирригации, труда наемных работников и рабов, собственности, долгов, брака, а также поведения властных структур.

Есть даже фрагмент, в котором дворец сравнивается с могучей рекой: сколько бы воды в нее ни вливалось, она никогда не наполнится до краев.

Древнее поселение, с которым связывают глиняные таблички, известно сегодня как Телль-Фара (современный Ирак). Археологи считают, что это был реальный шумерский город. Во время раскопок были обнаружены следы масштабного наводнения, которое произошло примерно в 2900 году до н.э.

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