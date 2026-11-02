Найдавніша життєва порада була записана 4600 років тому: від чого вона застерігає

Найдавніша порада з усіх, що коли-небудь були записані, була дана батьком людини, яка пережила Великий потоп. Приблизно 4600 років тому шумери записали цю пораду на глиняних табличках.

Археологи називають цей незвичайний текст "Настанови Шуруппака" - це стародавня життєва мудрість, яка дійшла до наших часів. У стародавньому тексті шумерський цар Шуруппак дає настанови своєму синові Зіусудрі про те, як правильно жити, пише Фокус.

Згідно з шумерськими легендами, Зіусудре був саме тією людиною, яка пережила Великий потоп.

Одна з найдавніших збережених традицій людської мудрості представлена у вигляді настанов батька людині, якій судилося пережити загибель цивілізації.

Батько вчив сина, як жити у повноцінному суспільстві: не красти, не брехати, не втручатися в чужі конфлікти, бути обережним у виборі тих, кому довіряєш, берегти своє майно та не пригнічувати тих, хто на тебе працює.

У тексті порушуються питання землеробства, іригації, праці найманих робітників і рабів, власності, боргів, шлюбу, а також поведінки владних структур.

Є навіть уривок, у якому палац порівнюють із могутньою річкою: скільки б води в неї не вливалося, вона ніколи не наповниться до країв.

Стародавнє поселення, з яким пов’язують глиняні таблички, сьогодні відоме як Телль-Фара (сучасний Ірак). Археологи вважають, що це було справжнє шумерське місто. Під час розкопок було виявлено сліди масштабної повені, яка сталася приблизно у 2900 році до н. е.

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