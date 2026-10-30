Гитлер служил в рядах ВМС США: ему позволил президент Франклин Рузвельт

Уильям Патрик Гитлер, который приходился племянником Адольфу Гитлеру, родился в Ливерпуле 12 марта 1911 года. Его отец, Алоис Гитлер-младший, был родным братом Адольфа. Его мать, Бриджит Даулинг, была ирландкой.

В 1933 году, когда его дядя пришел к власти, Уильям переехал в Германию в поисках удачи. Он устроился на работу в банковской сфере и автомобильной промышленности. Однако открывавшиеся возможности не оправдали его ожиданий, а отношения с дядей испортились, пишет Фокус.

Прежде чем фамилия “Гитлер” стала для него бременем, от которого хотелось избавиться, Уильям надеялся извлечь из нее выгоду.

В 1939 году Уильям вместе с матерью отправился в Соединенные Штаты в рамках лекционного турне, организованного по приглашению газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста. В том же году журнал Look опубликовал его статью под названием “Почему я ненавижу своего дядю”.

Впоследствии война превратила их семейный конфликт в нечто гораздо более масштабное.

3 марта 1942 года Уильям написал президенту Франклину Д. Рузвельту, попросив призвать его на службу в вооруженные силы США. Но его фамилия требовала тщательной проверки. Дело было передано в ФБР, однако расследование не выявило никакой подрывной деятельности.

В марте 1944 года, под прицелами кинокамер, Уильям Патрик Гитлер вступил в ряды ВМС США. Племянник диктатора надел форму страны, которая сражалась против режима его дяди.

После войны Уильям выбрал для себя иную жизнь и другое имя. Взяв фамилию Стюарт-Хьюстон, он поселился на Лонг-Айленде, обзавелся семьей и работал в сфере лабораторных медицинских исследований. Он скончался в 1987 году.

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