Гітлер служив у лавах ВМС США: йому дозволив президент Франклін Рузвельт

Вільям Патрік Гітлер, який був племінником Адольфа Гітлера, народився в Ліверпулі 12 березня 1911 року. Його батько, Алоїс Гітлер-молодший, був рідним братом Адольфа. Його мати, Бріджит Даулінг, була ірландкою.

У 1933 році, коли його дядько прийшов до влади, Вільям переїхав до Німеччини в пошуках щастя. Він влаштувався на роботу в банківській сфері та автомобільній промисловості. Однак можливості, що відкривалися, не виправдали його очікувань, а стосунки з дядьком зіпсувалися, пише Фокус.

Перш ніж прізвище "Гітлер" стало для нього тягарем, якого хотілося позбутися, Вільям сподівався отримати від нього користь.

У 1939 році Вільям разом із матір’ю вирушив до Сполучених Штатів у рамках лекційного туру, організованого на запрошення газетного магната Вільяма Рендольфа Херста. Того ж року журнал Look опублікував його статтю під назвою "Чому я ненавиджу свого дядька".

Згодом війна перетворила їхній сімейний конфлікт на щось набагато масштабніше.

3 березня 1942 року Вільям написав листа президенту Франкліну Д. Рузвельту, попросивши призвати його на службу до збройних сил США. Однак його прізвище вимагало ретельної перевірки. Справу було передано до ФБР, проте розслідування не виявило жодної підривної діяльності.

У березні 1944 року, під прицілами кінокамер, Вільям Патрік Гітлер вступив до лав ВМС США. Племінник диктатора одягнув форму країни, яка воювала проти режиму свого дядька.

Після війни Вільям обрав для себе інше життя та інше ім’я. Прийнявши прізвище Стюарт-Х’юстон, він оселився на Лонг-Айленді, заснував сім’ю та працював у сфері лабораторних медичних досліджень. Він помер у 1987 році.

Інші новини науки