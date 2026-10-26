Ученые подтвердили 10-летнюю теорию: черные дыры покидают центры галактик, что происходит

Оказывается, некоторые сверхмассивные черные дыры ведут себя как маятники. Это не противоречит общей теории относительности Эйнштейна.

Астрономы изучили примерно 100 000 квазаров и обнаружили доказательства того, что некоторые сверхмассивные черные дыры в центрах галактик после своего формирования могут быть выброшены оттуда. Таким образом повреждение получила 10-летняя теория. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

В центре каждой большой галактики находится черная дыра, масса которой в миллионы, а иногда и миллиарды раз превышает массу Солнца. Когда происходит слияние галактик, то сливаются и их центральные черные дыры с выделением мощных гравитационных волн. В результате образуется более массивная черная дыра.

Если гравитационные волны выходят неравномерно во всех направлениях, то возникавшая черная дыра получает сильный толчок, который похож на отдачу, что возникает при выстреле из огнестрельного оружия. Таким образом черная дыра может вылететь из центра галактики со скоростью в несколько миллионов километров в час.

Толчок может быть недостаточно сильным, чтобы черная дыра вылетела за пределы ее родной галактик. Поэтому она о возвращается обратно, проносится сквозь центр галактики, замедляется с противоположной стороны и снова перемещается обратно. Таким образом черная дыра двигается подобно маятнику возле центра галактики.

Квазары - это чрезвычайно яркие объекты, которые создают центральные черные дыры, активно поглощающие окружающий газ Фото: wikipedia

Согласно общей теории относительности Эйнштейна черные дыры могут получать толчок, что приведет к их выбросу из центра галактики. Но ученые пока наблюдали лишь кандидатов на роль выброшенных черных дыр.

Авторы исследования решили проверить, можно ли найти статистические признаки выброшенных черных дыр, проанализировав данные о десятках тысяч квазаров. Так называют чрезвычайно яркие объекты, которые создают центральные черные дыры, активно поглощающие окружающий газ. Чрезвычайно мощное излучение квазаров хранит в себе информацию о скорости движения черной дыры и скорости движения черной дыры относительно своей галактики.

В 2016 году астрономы впервые предсказали, что некоторые черные дыры могут совершать колебательные движения возле центров галактик, если будут выброшены из них. Новые данные подтверждают эту теорию, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить еще больше доказательств.

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