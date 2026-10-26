Парадокс туманности Ориона решен: с самой массивной звездой произошло нечто неожиданное

Столкновение звезд объясняет, почему протопланетные диски в туманности Ориона выглядят моложе звезд, которые они окружают.

Туманность Ориона — это одно из ближайших к нам мест образования новых звезд. Некоторые молодые звезды в этой туманности окружены протопланетными дисками из газа и пыли: в них формируются планеты. Ученые давно хотели понять, почему кажется, что эти диски выглядят моложе, чем сами звезды. Наконец-то так называемый парадокс туманности Ориона решен. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Излучение самой массивной звезды в туманности Ориона под названием Тета 1 Ориона С, которая в 33,5 раза массивнее Солнца, заставляет протопланетные диски терять массу. Они теряют массу настолько быстро, что, учитывая возраст звезд (около 1 миллиона лет), они должны были бы исчезнуть уже давно.

С другой стороны, протопланетные диски в туманности Ориона из-за движения газа стремительно расширяются. Если рассчитать скорость этого процесса в обратном направлении, то получится, что протопланетные диски сформировались всего несколько сотен тысяч лет назад. Таким образом, звезды, вокруг которых они находятся, оказываются значительно старше, чем протопланетные диски. Но этого не может быть. Это называется парадокс туманности Ориона.

Туманность Ориона Фото: NASA

Теперь астрономы считают, что могут объяснить две загадки знаменитой туманности. По их мнению, звезда Тета 1 Ориона С возникла в результате слияния двух звезд, которые вращались вокруг общего центра масс. Согласно исследованию, гравитационное влияние проходившей рядом третьей звезды привело к нестабильности двойной звездной системы. Это привело к столкновению двух звезд.

Если это слияние произошло несколько сотен тысяч лет назад, то светимость образовавшейся звезды, то есть количество излучаемого ею света, должна была резко вырасти именно с того момента. Компьютерное моделирование подтвердило этот сценарий.

До столкновения обе звезды излучали меньше энергии, что позволило протопланетным дискам сохраниться в течение большего времени. После слияния излучение новой звезды резко возросло, что спровоцировало быструю потерю массы у протопланетных дисков.

Ученые пришли к выводу, что стремительное расширение газовых оболочек некоторых звезд в туманности Ориона также связано с процессом создания центральной массивной звезды.

По словам астрономов, исследование показывает, что столкновения звезд могут происходить гораздо чаще, чем предполагалось ранее, и приводить к далеко идущим последствиям. Такие столкновения могут оказывать сильное влияние на среду, в которой формируются звезды и планеты.

Другие новости науки