60 лет назад урановый рудник законсервировали и считали безопасным: оказалось, это не так

Десятки лет назад урановые отходы на австралийском руднике были надежно изолированы и законсервированы, но у микробов, похоже, оказались другие планы на этот счет.

В 1944 году горная порода с рудника Маунт-Пейнтер, расположенного в самом сердце Австралии, была отправлена в США для проведения экспериментов в рамках "Манхэттенского проекта". Последствия этих событий оказались в разы любопытнее, чем считалось ранее, пишет Science Alert.

Ученые полагали, что сам рудник Маунт-Пейнтер, как и содержащиеся в нем уран и редкоземельные элементы надежно "законсервированы" в сухих отвалах. В 1965 году рудник был окончательно закрыт, а впоследствии его территория вошла в состав природного заповедника Аркарула. Увы, анализ недавних проб, взятых с поверхности отвалов на участке № 6 рудника Маунт-Пейнтер, показывают, что это место, возможно, не так безопасно, как считалось ранее.

Ранее предполагалось, что эти отвалы оставались нетронутыми более 80 лет. Однако на самом деле нечто перемещает потенциально опасные минералы на поверхность отвалов, где они накапливаются в неожиданно высоких концентрациях.

В недавнем исследовании ученые высказали предположение, что микробы, обитающие в толще породы, вероятно, переносят токсичные вещества в верхний 10-сантиметровый слой отвалов в виде полиметаллических наночастиц.

По словам соавтора исследования, геоученого Жоэль Брюггер, ранее считалось, что в таких засушливых условиях природа надежно удерживает токсичные металлы, но крошечные организмы доказывают обратное. По сути, они действуют как микроскопические фабрики: разрушают устойчивые минералы и высвобождают такие элементы, как уран, в окружающую экосистему. Впрочем, ученые признают, что для подтверждения того, что именно микробы ответственны за изменения, наблюдаемые в отвалах, потребуются дополнительные исследования. Однако сегодня это кажется наиболее вероятная гипотеза, поскольку других убедительных объяснений попросту не существует.

Отметим, что ученые также фиксировали случаи взаимодействия радиационно-устойчивых микробов с урановыми отходами и в других регионах мира. При этом наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что эти микробы, вероятно, преобразуют минералы из нерастворимых фосфатов в коллоидные формы, способные легко перемещаться в окружающей среде.

Не секрет, что уран обладает высокой радиоактивностью, и воздействие этого элемента может нанести серьезный вред здоровью людей и других живых организмов. В результате, ученые призывают к незамедлительному пересмотру подходов к обращению с горнопромышленными отходами.

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