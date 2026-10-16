Единственный мужчина в мире, который никогда не видел женщины: кем он был

Михайло Толтос родился в 1856 году и потерял мать спустя всего четыре часа после своего рождения. У ребенка не было ни отца, ни родственников, которые могли бы забрать его в свою семью.

Младенца отправили на гору Афон на северо-востоке Греции, которая является историческим центром православного монашества. С X века там действует строгий закон под названием “аватон”, который запрещает вход не только женщинам, но и большинству животных женского пола, пишет Фокус.

Выросший и получивший образование в стенах монастыря, Толотос никогда не выходил за его ворота. Он также никогда не видел ни машины, ни самолета, ни кино.

Он умер в 1938 году в возрасте 82 лет, и его собратья-монахи организовали для него специальные похороны, убежденные, что он был единственным человеком в мире, который жил и умер, так и не увидев женского лица.

На Горе Афон, которую также называют “Святой Горой”, расположены 20 монастырей, находящихся в непосредственном ведении Патриарха Константинопольского. В административном отношении Афон представляет собой автономное образование в составе Греческой Республики.

Первые монахи появились на Афоне в IX веке. Сегодня здесь, вдали от остального мира, ведут аскетический образ жизни более двух тысяч монахов — выходцев из Греции и многих других стран.

В монастырях хранятся бесценные собрания хорошо сохранившихся артефактов: редкие книги, древние документы и произведения искусства, представляющие огромную историческую ценность. С 1988 года гора Афон включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди бесчисленных сокровищ и святынь особое место — как для греческого православия, так и для всего христианского мира — занимают Дары волхвов: реликвии, которые, согласно преданию, были преподнесены младенцу Иисусу восточными мудрецами.

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