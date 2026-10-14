Дождь раскрыл тайну древней пирамиды в Мексике: ее построила неизвестная цивилизация

Дождь создает уникальное зрелище у пирамиды Солнца в древнем городе Теотиуакан, которая построила неизвестная доколумбовая цивилизация. Она существовала задолго до ацтеков.

Во время самых сильных ливней пирамида Солнца, в археологической зоне Теотиуакан, превращается в впечатляющую природную систему водных потоков. Вода стекает по всем четырем ее сторонам, создавая картину, которая завораживает наблюдателей, пишет Фокус.

Это явление привлекло внимание специалистов, полагающих, что подобный эффект вряд ли случаен. Различные исследования указывают на то, что этот памятник мог иметь символическую связь с водой и плодородием — элементами, игравшими фундаментальную роль в мировоззрении жителей Теотиуакана.

Хотя единого мнения о ритуальном назначении сооружения не существует, некоторые гипотезы связывают пирамиду Солнца с такими божествами воды, как Тлалок и Чальчиутликуэ; это подчеркивает огромное значение, которое данное место имело для одной из самых влиятельных цивилизаций Мезоамерики.

И посетители, и археологи сходятся во мнении, что это явление — наблюдаемое лишь в сезон сильных дождей — позволяет по-новому взглянуть на памятник и его возможную связь с сельскохозяйственными циклами и водными ритуалами.

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