Дощ розкрив таємницю стародавньої піраміди в Мексиці: її збудувала невідома цивілізація
Дощ створює унікальне видовище біля піраміди Сонця в стародавньому місті Теотіуакан, яку збудувала невідома доколумбова цивілізація. Вона існувала задовго до ацтеків.
Під час найсильніших злив піраміда Сонця в археологічній зоні Теотіуакан перетворюється на вражаючу природну систему водних потоків. Вода стікає з усіх чотирьох її сторін, створюючи картину, яка зачаровує спостерігачів, пише Фокус.
Це явище привернуло увагу фахівців, які вважають, що такий ефект навряд чи є випадковим. Різні дослідження вказують на те, що цей пам’ятник міг мати символічний зв’язок із водою та родючістю — елементами, які відігравали фундаментальну роль у світогляді мешканців Теотіуакана.
Хоча єдиної думки щодо ритуального призначення споруди не існує, деякі гіпотези пов’язують піраміду Сонця з такими божествами води, як Тлалок і Чальчіутлікуе; це підкреслює величезне значення, яке це місце мало для однієї з найвпливовіших цивілізацій Мезоамерики.
І відвідувачі, і археологи сходяться на думці, що це явище — яке спостерігається лише в сезон сильних дощів — дає змогу по-новому поглянути на пам’ятку та її можливий зв’язок із сільськогосподарськими циклами й водними ритуалами.
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