Тайна загадочных черных алмазов Земли наконец разгадана: что породило необычный камень (фото)

Загадочные черные алмазы встречаются в Бразилии и Центральной Африке, и теперь ученые рассказали, откуда взялись эти необычные камни.

Пористые черные алмазы, также известные как карбонадо, встречаются в Бразилии и Центральной Африке. Если расколоть эти таинственные камни, внутри обнаружится не один кристалл, а плотное скопление миниатюрных алмазов. Однако до сих пор ученые не могли определить горную породу, в которой они изначально сформировались, пишет Science Alert.

Глядя на блестящую поверхность камней, ученые предполагали, что черные алмазы, вероятно, могли прибыть из космоса или образоваться в результате мощного космического удара. Отметим, что черные алмазы Земли не похожи на прозрачные монокристаллы, которые гранят для ювелирных изделий. В одном зерне карбонадо могут соседствовать многочисленные пустоты и различные минералы — каждый из них, возможно, свидетельствует об определенном этапе истории камня.

В новом исследовании ученые попытались выяснить, как на самом деле образовались загадочные черные алмазы Земли. Результаты указывают на то, что древнее столкновение, вероятно, могло способствовать переносу богатого углеродом материала в недра планеты.

Согласно новой гипотезе, алмазы могли сформироваться там, мантии, прежде чем подняться к поверхности. Проще говоря, столкновение служит лишь отправной точкой истории, но не создает алмазы напрямую.

В ходе исследования Аттила Демень, Петер Немет и их коллеги изучили образцы карбонадо из геологической формации в Бразилии. Ученые проанализировали состав углерода, провели рентгеновское сканирование камней и изучили отдельные зерна под электронным микроскопом.

Образцы алмазов карбонадо, изученные в ходе исследования Фото: Gondwana Research

Первой загадкой стала стекловидная поверхность камней: ее часто сравнивали с оплавленной внешней коркой метеорита; если бы такая поверхность возникла в результате удара, это должно было бы отразиться на микроскопической структуре алмаза.

Однако выяснилось, что обычные кристаллы алмаза продолжаются и в приповерхностном слое, а в исследованных зернах отсутствуют признаки ударного воздействия. Более того, на некоторых камнях также обнаружилось тонкое покрытие из минерала, состоящего из диоксида титана. Под ним сохранились отдельные кристаллы алмаза, при этом гладкая поверхность покрывала как слой анатаза, так и открытые участки алмаза. По словам ученых, блеск камня, вероятно, может свидетельствовать о более позднем этапе его истории, а не об условиях первоначального образования алмаза.

Далее ученые измерили соотношение различных форм углерода, чтобы выяснить происхождение углерода в этих алмазах. В большинстве образцов это соотношение напоминало углерод, оставшийся от древних живых организмов. Однако в некоторых образцах углерод, вероятно, имел смешанное происхождение.

Но как материал, находившийся изначально на поверхности Земли, мог попасть на глубину, необходимую для образования алмазов? По словам ученых, единственное возможное объяснение — очень быстрая субдукция. Отметим, что субдукция — процесс погружения поверхностного материала в недра планеты. Авторы утверждают, что это также могло бы объяснить, почему в алмазах сохранилось так много пустот. Исследователи предполагают, что такой процесс мог быть запущен в результате мощного столкновения, произошедшего на раннем этапе существования Земли. Впрочем, ученые не смогли связать черные алмазы с каким-либо конкретным ударным событием.

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