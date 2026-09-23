Бриллиантовые копи царя Соломона: кое-что археологи все же нашли

Больше века ученые считали, что легендарные копи царя Соломона являются всего лишь литературным вымыслом. Копи не упоминались даже в Библии, поэтому археологи считали их мифом.

В библейских текста копи Соломона ни разу не упоминались. В Ветхом Завете говорится только о торговых судах, которые Соломон отправлял в таинственную страну Офир за золотом, благовониями и слоновой костью. Но там не было ни слова о рудниках или алмазах в самом Иерусалиме, пишет Фокус.

В 1934 году американский археолог Нельсон Глюк исследовал пустыню Арава, расположенную между Израилем и Иорданией. Он обнаружил целые холмы черного шлака, назвав их “копями Соломона”, чтобы привлечь финансирование и внимание прессы.

Всеобщий интерес угас в 1969 году, когда израильский археолог Бено Ротенберг провел тщательные раскопки в долине Тимна. В центре этого района он обнаружил храм, посвященный египетской богине Хатхор, с надписями, оставленными фараонами эпохи Нового царства — такими как Рамсес II и Сети I.

Научное сообщество пришло к выводу, что история о библейской находке была мистификацией. Найденные плавильные печи датировались XIII–XII веками до н. э. — периодом, предшествовавшим возникновению еврейской монархии более чем на 200 лет. Почти четыре десятилетия попытки связать эти раскопки с именем Соломона грозили археологам профессиональной дискредитацией.

В 2009 году группа исследователей из Тель-Авивского университета под руководством Эреза Бен-Йосефа возобновила раскопки в Тимне. Ученые сосредоточились на так называемом Холме рабов — укрепленном выступе, изобилующем органическими остатками, которые прекрасно сохранились благодаря экстремальной сухости пустыни.

Радиоуглеродный анализ семян, костей и фрагментов веревок изменил картину происходящего. Пик производства металлов пришелся на середину X века до н. э. — период, к которому библейские тексты относят правление Давида и возведение Храма Соломоном.

Однако ни алмазов, ни золота там обнаружено не было. Местным подземным богатством была медь — своего рода “нефть” древности. В эпоху перехода к железному веку медь играла важнейшую роль: она была необходима для производства бронзы и изготовления оружия, а также служила опорой для дипломатических отношений на Ближнем Востоке.

Иерусалим времен Давида и Соломона был включен в эту сеть в качестве торгового партнера и политического союзника. Еврейское царство заключало соглашения с вождями эдомитян, взимало пошлины за проход караванов и закупало очищенную медь для оснащения своей армии и украшения храмов.

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