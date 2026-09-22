Исчезнувший шлем шумерского принца: его создали из листа 15-каратного золота

Золотой шлем Мескаламдуга считается одним из шедевров ювелирного искусства и металлургии шумерской цивилизации.

Ученые считают, что этот шлем был создан примерно в 2600 году до н.э. Шлем в высоту достигает 22,7 см, а в ширину - 21 см. Также известно, что его изготовили из одного цельного 15-каратного золотого листа (625 проба), пишет Фокус.

Этот уникальный археологический артефакт был обнаружен британским археологом сэром Леонардом Вулли в 1927 году во время раскопок “Королевских гробниц” Ура (на территории современного Ирака).

Мескаламдуг, чье имя переводится как “герой благодатной земли”, был правителем или принцем Первой династии Ура.

Хотя он не упоминается в каноническом “Царском списке” Шумера, находка этого шлема и других предметов с его именем в гробнице на территории Королевского некрополя свидетельствует о том, что он обладал огромным богатством и высочайшим статусом в Южной Месопотамии.

К сожалению, подлинный золотой шлем, хранившийся в Национальном музее Ирака в Багдаде, был разграблен и похищен в 2003 году во время событий, связанных с вторжением в Ирак.

В настоящее время его точное местонахождение неизвестно; это одна из самых трагических потерь для мирового культурного наследия.

В Британском музее в Лондоне хранится точная гальванопластическая копия, изготовленная по заказу Вулли вскоре после обнаружения оригинала.

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