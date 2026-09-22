Зниклий шолом шумерського принца: його виготовили з листа 15-каратного золота

Золотий шолом Мескаламдуга вважається одним із шедеврів ювелірного мистецтва та металургії шумерської цивілізації.

Вчені вважають, що цей шолом було виготовлено приблизно у 2600 році до н. е. Висота шолома становить 22,7 см, а ширина — 21 см. Також відомо, що його виготовили з одного цільного 15-каратного золотого листа (625 проба), пише "Фокус".

Цей унікальний археологічний артефакт був виявлений британським археологом сером Леонардом Вуллі у 1927 році під час розкопок "Королівських гробниць" Ура (на території сучасного Іраку).

Мескаламдуг, ім’я якого перекладається як "герой благодатної землі", був правителем або принцом Першої династії Ура.

Хоча його ім’я не згадується в канонічному "Царському списку" Шумера, знахідка цього шолома та інших предметів з його ім’ям у гробниці на території Королівського некрополя свідчить про те, що він володів величезним багатством і найвищим статусом у Південній Месопотамії.

На жаль, справжній золотий шолом, що зберігався в Національному музеї Іраку в Багдаді, було розграбовано та викрадено у 2003 році під час подій, пов’язаних із вторгненням до Іраку.

Наразі його точне місцезнаходження невідоме; це одна з найтрагічніших втрат для світової культурної спадщини.

У Британському музеї в Лондоні зберігається точна гальванопластична копія, виготовлена на замовлення Вуллі незабаром після виявлення оригіналу.

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