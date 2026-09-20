Последний подарок Земле: назван самый экологичный способ захоронения, и он не очевиден

Исследователи назвали самый экологичный способ захоронения после смерти — как выяснилось, он также является и самым простым.

Кремация, погребение в гробу или захоронение в космосе — существует множество вариантов того, что происходит с человеческим телом после смерти. В недавнем исследовании ученые сосредоточились на выяснении того, как этот выбор влияет на планету и какой сценарий является наиболее экологичным для Земли, пишет Popular Science.

Если говорить о самом экологичном способен захоронения, ученые отмечают, что существует вполне определенный и удивительно простой ответ — нет, речь не о кремации. На самом деле, по словам экспертов, люди хотят чего-то блестящего, нового и необычного, однако самое простое решение обычно оказывается лучшим. Однако ученые признают, что на горизонте уже маячат новые технологии, которые могут оказаться еще более экологичными.

Кремация может показаться лучшим вариантом, поскольку прах можно развеять где угодно — например, над океаном. Еще один вариант — завещать тело науке. Однако остается вопрос: не навредят ли наши останки планете? Плохие новости: немного навредят.

Люди давно пытаются найти "правильный" способ обращения с телом после смерти. Причем некоторые из них весьма удивительны — например, "небесные похороны". В некоторых районах Тибета, Монголии и Бутана тела оставляют на вершинах гор на съедение стервятникам. В буддизме это священный ритуал, но у него есть и практическая сторона: в этих регионах почва часто слишком твердая или каменистая, чтобы копать могилы, а топлива на кремацию попросту не хватает. Поэтому существует обычай отдавать тело другим живым существам — как последний акт альтруизма. Однако в большинстве стран "небесные похороны" запрещены законом.

Еще одним вариантом является традиционное захоронение — тут используются химикаты для бальзамирования, а также различные конструкции. Для производства и транспортировки всех этих материалов требуются добыча ресурсов и промышленное производство. После захоронения все эти конструкции остаются в земле почти навсегда, а потому такой способ захоронения считается невероятно энергозатратным и оставляет огромный углеродный след.

У кремации репутация более простого и чистого способа, но она требует очень высоких температур — обычно от 800 до 1100 °C. Кроме того, кремация требует ископаемого топлива. При кремации также выделяется большое количество углекислого газа и паров ртути из зубных пломб. Исследование, проведенное в Индии, показало, что для кремации под открытым небом требуется от 400 до 500 килограммов дров на одно тело, при этом в атмосферу выбрасывается от 500 до 600 килограммов углекислого газа.

Что насчет новых технологий — аквамации или превращения тела в компост? Эксперты признают, что эти способы, безусловно, позволяют снизить нагрузку на окружающую среду, но не исключают ее полностью. Например, аквамация — процесс, при котором мягкие ткани разлагаются под воздействием нагретой воды и щелочи в течение около 12 часов. В конце концов остаются только кости. Исследования показывают, что выбросы углерода могут быть примерно на 20% ниже, чем при традиционной кремации. Но при этом остается от 100 до 300 галлонов жидких отходов, которые приходится сбрасывать в систему канализации.

Компостирование человеческих останков, также известное как естественное органическое разложение — процесс, происходящий в специальной емкости, наполненной соломой, древесной щепой и люцерной. Исследования показывают, что микробы разлагают тело примерно за 60 дней, но кости не разрушаются полностью, поэтому их дополнительно измельчают и смешивают с остальной массой. На выходе получается около 113 килограммов материала, который внешне больше напоминает древесную щепу, чем садовую землю. Стоит отметить, что в этом случае материал часто приходится перевозить в другое место для внесения в почву. Кроме того, некоторые компоненты, например люцерну, выращивают в регионах с дефицитом воды и транспортируют на большие расстояния.

В результате, ученые пришли к выводу, что естественное погребение является лучшим вариантом — только саван из биоразлагаемого материала или простой деревянный ящик, помещаемый прямо в землю. Ученые называет это погребением, при котором тело соединяется с землей без каких-либо препятствий для разложения. Обычно тело помещают на глубину около 1-1,2 метра, где микробы и насекомые разлагают останки. Согласно оценке жизненного цикла, проведенной в 2017 году, этот метод неизменно демонстрирует наименьшее общее воздействие на окружающую среду по сравнению с любым другим способом погребения.

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