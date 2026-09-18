Нечто странное происходит в океане: загадочные существа путешествуют верхом на гигантских пауках

В неизведанных глубинах океана жизнь процветает самыми необычными способами — в новом исследовании ученые обнаружили странных существ, путешествующих верхом на гигантских морских пауках.

Самые глубокие слои океана — невероятно недружелюбное место: свет почти не проникает сюда, кислород находится на минимуме, а давление настолько велико, что буквально стремится раздавить все живое. Однако даже в таких условиях жизнь находит множество способов процветать, и теперь ученые получили новые доказательства, пишет Science Alert.

Порой речь идет об эволюционной адаптации для получения энергии из химических соединений вулканического происхождения вместо солнечного света; а иногда — способность светиться в вечной темноте, чтобы привлечь добычу; порой стратегия заключается в поиске "лучшего друга", который поможет выжить. На глубине тысяч метров в юго-восточной части Тихого океана ученые зафиксировали именно такой союз.

Амфиподы верхом на гигантском пауке Фото: Ecology

В новом исследовании ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат и заметили нечто любопытное: несколько крошечных ракообразных, амфипод (Mesopleustes abyssorum), крепко держались за длинноногих гигантских морских пауков (Colossendeis colossea), передвигавшихся по морскому дну.

Сам по себе этот факт уже необычен, но ученые уже наблюдали подобное поведение дважды: разницей в четыре дня и на расстоянии около 225 километров друг от друга. Это указывает на то, что поведение не было случайным, а амфиподы, вероятно, специально искали гигантских пауков. Однако ученые полагают, что ракообразные, вероятно, получают нечто большее, чем просто бесплатный транспорт: такой необычный союз способен служить одновременно средством передвижения и местом для поиска партнера для спаривания. Впрочем, ученые согласны, что существует некоторая вероятность, что такое взаимодействие было лишь случайностью.

Три амфиподы-путешественницы Фото: Ecology

Авторы отмечают, что Mesopleustes abyssorum представляют собой любопытную загадку среди сородичей: эти ракообразные плохо плавают и у них отсутствует стадия планктонной личинки, которая обычно помогает видам распространяться на большие расстояния с океаническими течениями. И все же, этот вид широко распространен в Тихом, Атлантическом, Индийском и Южном океанах на глубине от 690 до 3500 метров. Это поразительно обширный ареал для существа, которое, казалось бы, плохо приспособлено к дальним перемещениям.

Наблюдения показывают, что амфиподы крепко цепляются к ногам морских пауков, используя длинные, похожие на когти выросты на концах своих конечностей. Причем хватка настолько сильная, что ракообразные не ослабили ее, даже когда гигантских пауков подняли на поверхность. Ученые полагают, что такое поведение может быть осознанной стратегией амфипод.

Другие новости науки