Пошаговая стратегия из античной эпохи: на руинах эллинистического города нашли неизвестную игру

На протяжении многих веков среди руин древнего города Птолемаида на северо-востоке Ливии паслись овцы и козы. По мнению археолога Зоси Коварской из Варшавского университета, высеченные на руинах игровые поля могли быть созданы пастухами, коротавшими время во время выпаса скота.

В рамках работы польской археологической миссии под руководством Петра Яворского было найдено около 120 таких полей, пишет Archeology magazine.

Большинство из них представляют собой круглые углубления, который были высечены на камнях в форме квадрата или прямоугольника. На некоторых таких камнях также встречаются пересекающиеся линии или сетки.

Коварская отмечает, что точно датировать эти поля пока невозможно. Однако тот факт, что они высечены именно на руинах, указывает на то, что их нанесли уже после разрушения Птолемаиды в ходе арабского завоевания региона в VII веке н. э.

“Многие игровые поля расположены на вершинах сохранившихся стен, откуда открывается хороший обзор окружающей местности и пастбищ. И сегодня пастухи часто сидят на этих руинах”, - говорит археолог.

До сих пор ученые не могут точно определить, какой была древняя игра. Но эксперты отмечают, что она напоминает стратегические игры африканского происхождения, к примеру, так называемые “сига” и “манкала”.

Также похожие поля до сих пор чертят местные жители, чтобы скоротать время.

Другие новости науки