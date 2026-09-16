Покрокова стратегія з античної епохи: на руїнах елліністичного міста знайшли невідому гру

Протягом багатьох століть серед руїн стародавнього міста Птолемаїда на північному сході Лівії паслися вівці та кози. На думку археолога Зосі Коварської з Варшавського університету, висічені на руїнах ігрові поля могли бути створені пастухами, які коротали час під час випасу худоби.

У рамках роботи польської археологічної місії під керівництвом Петра Яворського було виявлено близько 120 таких полів, пише Archeology magazine.

Більшість із них — це круглі заглиблення, висічені на каменях у формі квадрата або прямокутника. На деяких із таких каменів також трапляються перехресні лінії або сітки.

Коварська зазначає, що точно датирувати ці написи поки що неможливо. Однак той факт, що вони викарбувані саме на руїнах, свідчить про те, що їх нанесли вже після руйнування Птолемаїди під час арабського завоювання регіону у VII столітті н. е.

"Багато ігрових майданчиків розташовані на вершинах збережених стін, звідки відкривається гарний огляд навколишньої місцевості та пасовищ. І сьогодні пастухи часто сидять на цих руїнах", — каже археолог.

Досі вчені не можуть точно визначити, якою була ця стародавня гра. Але експерти зазначають, що вона нагадує стратегічні ігри африканського походження, наприклад, так звані "сіга" та "манкала".

Також подібні поля й досі малюють місцеві жителі, щоб скоротати час.

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