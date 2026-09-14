Новый проект ДТЭК: теперь можно наблюдать за миграцией аистов (фото)

ДТЭК запустил научно-экологический проект, в рамках которого ведется наблюдение за белыми аистами во время их миграции из Украины в Африку. К десяти молодым птицам прикрепили легкие GPS-трекеры, что дает орнитологам возможность отслеживать индивидуальные маршруты.

Проект под названием "Трек аистов" стартовал летом 2026 года. Компания ДТЭК совместно с украинскими орнитологами установила трекеры на молодых белых аистов. Устройства фиксируют координаты птиц через определенные промежутки времени и передают информацию при наличии мобильной связи, пишет Суспільне.

Собранные данные затем обрабатываются и отображаются на интерактивной карте, где можно проследить маршрут каждого аиста, пройденный путь и места остановок.

"В отличие от единичных визуальных наблюдений, трекеры позволяют отслеживать маршрут одной птицы в течение длительного времени и анализировать, как на него влияют природные и антропогенные факторы", — отметили в ДТЭК.

Проект под названием "Трек аистов" стартовал летом 2026 года Фото: Wikimedia Commons

Данные GPS помогут ученым изучить направление и скорость миграции, продолжительность остановок, территории, которые используют птицы, и их места зимовки. Они также могут показать, где миграционные коридоры пересекаются с энергетической инфраструктурой. Эта информация может помочь определить районы, требующие особого внимания, и способствовать реализации будущих мер по защите птиц.

Устройства слежения были подобраны с учетом физиологии птиц и установлены специалистами в соответствии с требованиями безопасности и протоколом этичного обращения с птицами.

Белые аисты совершают одну из самых сложных сезонных миграций в Европе. Каждый год они покидают Украину, направляясь к местам зимовки в Африке, преодолевая тысячи километров, прежде чем весной вернуться на свои гнездовые территории.

Хотя общие маршруты миграции известны, GPS-мониторинг может предоставить гораздо более подробную информацию о том, как перемещаются отдельные птицы, где они отдыхают и какие территории представляют опасность.

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