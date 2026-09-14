Ученые решили парадокс главной черной дыры Млечного Пути: что она делает со звездами

Астрономы выяснили, как появились звезды, которые находятся очень близко к центральной черной дыре нашей галактики - Стрелец А*.

Новое исследование предполагает, что молодые звезды, которые вращаются вокруг центральной черной дыры Млечного Пути, могут иметь на удивление обычное происхождение. Но влияние черной дыры может придавать их происхождению экзотический вид. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного Пути, окружена скоплением молодых звезд, известных как S-скопление. Они вращаются вокруг черной дыры на расстоянии примерно 0,13 светового года.

Эти звезды относятся преимущественно к спектральному классу B, однако их происхождение остается неясным. В отличие от массивных звезд в нашей галактике, среди которых доля двойных систем составляет около 70%, в S-скоплении этот показатель значительно ниже. Понимание причин такого расхождения имеет ключевое значение для определения условий формирования этих звезд.

Звезды в S-скоплении очень молодые: им несколько миллионов лет. Но стандартный процесс звездообразования вблизи черной дыры невозможен, поскольку ее мощная гравитация должна была бы уничтожить любое газовое облако, из которого могли бы сформироваться звезды. Астрономы называют эту загадочную ситуацию "парадоксом молодости звезд".

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, расположенная в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Согласно одной гипотезе молодые звезды возникли там, где находятся сейчас. Около 6 миллионов лет назад выброс вещества и энергии из окружения черной дыры мог привести к сжатию газового облака, которое распалось на части и так появились новые звезды.

Вторая гипотеза предполагает, что звезды возникли дальше от черной дыры, а затем мигрировали к ней. Но эта гипотеза не может объяснить, почему мигрировали звезды спектрального класса B, но не мигрировали звезды спектрального класса O и звезды Вольфа-Райе.

Еще одна гипотеза заключается в том, что черная дыра могла разделить системы из двух звезд, которые приблизились к черной дыре. Таким образом одни звезды были выброшены дальше в космос, а остальные остались рядом с черной дырой. Но такой механизм не должен оставить двойных звезд S-скоплении, хотя они там есть.

По словам ученых, подсказка к решению решение парадокса связана с несоответствием количества двойных систем в S-скоплении и в остальной части нашей галактики, где их намного больше. Моделирование, учитывающее астрономические данные, показало, что эти молодые звезды сформировались вблизи центра нашей галактики, а не мигрировали туда из других областей космоса. При этом гравитационное влияние черной дыры и ее приливные силы уничтожили многих компаньонов существующих звезд в S-скоплении.

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