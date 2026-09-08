В центре Млечного Пути спрятан адронный коллайдер: он самый мощный во всей галактике

Астрономам давно известно, что в центре Млечного Пути скрывается молчаливый пожиратель звезд – сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Но на этом ее роль в галактике не заканчивается.

Сверхмассивная черная дыра имеет массу сравнимую с 4 млн солнечных масс, она расположена в 27 тыс. световых годах от Земли. Теперь ученые говорят, что Стрелец А* является крупнейшим естественным коллайдером, который разгоняет протоны до энергий, достигающих масштаба петаэлектронвольт, пишет Фокус.

Такие значения в миллион раз превосходят энергии в Большом адронном коллайдере. В случае Стрелец А* движущей силой является вовсе не экзотическая физика, а само вращение черной дыры.

Вокруг быстро вращающейся чёрной дыры находится область, называемая эргосферой, где само пространство-время настолько сильно искривляется, что ничто не может оставаться неподвижным. В 1969 году Роджер Пенроуз показал, что частица, падающая в эту зону вращения, может расщепляться: один фрагмент падает внутрь, неся отрицательную энергию (измеренную издалека), а другой вылетает с большей энергией, чем обладала исходная частица. Избыточная энергия забирается из вращения чёрной дыры.

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Магнитная версия этого процесса гораздо эффективнее. Нейтроны, образующиеся в горячем аккреционном потоке вокруг Стрельца А*, дрейфуют в эргосферу и распадаются. Образующиеся протоны ощущают огромные электрические поля, создаваемые вращающейся намагниченной черной дырой, и выбрасываются наружу.

Как только эти сверхэнергетические протоны сталкиваются с плотным молекулярным газом Галактического центра, они производят гамма-лучи и нейтрино. Эти вторичные частицы несут характерный спектральный отпечаток, который могут обнаружить гамма-телескопы следующего поколения и более чувствительные нейтринные обсерватории. Если предсказанные сигналы появятся, мы идентифицируем первый подтвержденный естественный космический ускоритель, находящийся прямо у нас под боком.

В течение десятилетий астрономы предполагали, что остатки сверхновых являются основными источниками космических лучей. Новые исследования предполагают, что тихий гигант в центре галактики все это время незаметно конкурировал с ними, превращая собственное вращение в частицы с самой высокой энергией, которые может производить Млечный Путь.

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