Самый особенный остров в мире: тут живет изолированная популяция кошек, и, похоже, у них проблемы

Недавнее исследование показывает, что у изолированной популяции кошек, обитающих на японском острове, выявлена тревожная новая особенность.

На небольшом изолированном японском острове Цусима обитает многочисленная популяция цусимских бенгальских кошек — подвид Prionailurus bengalensis euptilurus. Численность этих животных оценивается всего в 100 особей, а потому вид считается находящимся на грани исчезновения, пишет Science Alert.

Однако недавно ученые обнаружили у этих кошек новую особенность, которая может указывать на тревожную тенденцию с точки зрения сохранения вида. В 2024 и 2025 годах ученые провели ряд наблюдений и заметили трех особей с хвостами, длина которых была примерно вдвое меньше обычной.

Любопытно, что ранее подобные отклонения не фиксировались ни в одной популяции бенгальских кошек. По словам ученых, появление аномалий хвоста сразу у нескольких особей делает версию о случайных приобретенных причинах менее вероятной для всех случаев и заставляет предположить наличие общей наследственной или эмбриогенетической причины.

Отметим, что короткие хвосты — распространенное явление среди домашних кошек, которые также обитают на острове Цусима. В результате возникли опасения, что аномалия могла появиться у цумских бенгальских кошек в результате скрещивания с домашними.

Чтобы выяснить наверняка, ученые из нескольких японских научных учреждений провели генетический анализ и проверили, были ли среди предков одной из короткохвостых бенгальских кошек домашние кошки.

Короткохвостая бенгальская кошка, запечатленная фотоловушкой на острове Цусима Фото: Yuki Matsumoto

По словам ведущего автора исследования, специалиста по генетике животных Юки Мацумото, они с коллегами секвенировали полный геном одной короткохвостой бенгальской кошки, а затем сравнили его с геномами представителей других групп. Отметим, что в выборку вошли 5 местных домашних кошек, 15 других цусимских бенгальских кошек и 4 бенгальские кошки из континентальной Азии.

Комплексный генетический анализ образцов не выявил у изученных бенгальских кошек никаких признаков недавнего скрещивания с домашними кошками. Более того, по всем показателям кошки с короткими хвостами не выбивались из общего ряда своих сородичей; его характеристики не занимали промежуточного положения между показателями бенгальской и домашней кошек, как это было бы свойственно гибриду.

Это кажется хорошей новостью, но возникает другой вопрос: почему в последние году короткие хвосты встречались минимум у трех особей бенгальской кошки? Увы, у ученых пока нет ответа. Известно, что у других видов кошачьих близкородственное скрещивание может приводить к аномалиям хвоста, и для малочисленной популяции цусимских бенгальских кошек такой сценарий вполне вероятен. Однако анализ показывает, что уровень инбридинга у кошек с аномалиями не превышал аналогичный показатель у остальных изученных особей. Ученые также считают, что проблема может быть в том, что используемые в исследовании методы могли не позволить выявить подобные случаи скрещивания.

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