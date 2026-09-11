60 лет назад врачи скрывали от пациентов диагноз "рак": от мрачных прогнозов просили воздержаться

Еще в 1961 году около 90% врачей заявляли, что не стали бы сообщать своим пациентам о наличии у них рака. На то были свои причины.

Современные прогнозы показывают, что подавляющее большинство людей хотели бы знать, если у них рак, однако десятилетиями сообщать о таком диагнозе пациентам не было общепринятой практикой. Каким бы пугающим не был этот диагноз пациенты утверждают, что хотели бы быть информированы, пишет IFLScience.

Впрочем, до недавнего времени, по крайней мере до 1961 года, среди врачей не было распространенной практикой сообщать о таком диагнозе своим пациентам. На самом деле, общее указание врачам заключалось в том, чтобы скрывать эту информацию от пациента.

Исследователи отмечают, что эта практика была закреплена в Кодексе этики Американской медицинской ассоциации, где врачам рекомендовали воздержаться от мрачных прогнозов. Согласно документу, медикам следовало сообщать о диагнозе друзьям или родственникам пациента, но только не ему самому, если в этом не было критической необходимости.

С чем же это связано? Дело в том, что ранее предполагалось, что жизнь пациента может быть сокращена не только действиями, но также словами или манерой подачи информации со стороны врача. А потому священным долгом считалось избегание всего, что может обескуражить или угнетать пациента.

Отметим, что этот подход основан на благожелательном обмане и ученые придерживались его тысячелетиями. Но это еще не все. В 1966 году один ученый, наблюдавший за госпиталем для ветеранов, обнаружил несколько других любопытных факторов, влияющих на то, сообщали ли пациенту диагноз. Результаты показали, что врачи часто не знали неизлечимо больного пациента достаточно хорошо, чтобы понять, хочет ли он знать диагноз; не чувствовали себя способными справиться с ситуацией; не хотели, чтобы пациент искал в них эмоциональную поддержку.

В 1953 году был проведен опрос, в котором приняли участие 44 врача. Результаты показали, что лишь 3% реципиентов всегда сообщали пациенту о диагнозе рака, 28% — обычно сообщали, а 69% — никогда или обычно не сообщали о диагнозе. Из приведенных причин наиболее распространенной была причина: это вызовет "неблагоприятную эмоциональную реакцию" у пациента.

В 1961 году в Чикаго было проведено еще одно исследование, в котором приняли участие 219 врачей — 90% из них заявили, что обычно не сообщают пациентам о таком диагнозе, порой изменяя диагноз, чтобы исключить любое упоминание о раке, особенно когда рак считался неизлечимым.

Любопытно, что в то время уже существовали исследования, показывающие, что большинство пациентов на самом деле хотели бы обладать полной информации о своем диагнозе. К счастью, в течение следующих нескольких десятилетий произошел значительный сдвиг в подходах врачей к диагнозу рака, чему способствовал ряд факторов.

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