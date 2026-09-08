Уроки прошлого: как Спарта адаптировалась, чтобы победить Афины в Пелопоннесской войне (фото)
Афины были центром древнегреческой политики, культуры и власти, однако их господство прекратилось в ходе одного из самых продолжительных конфликтов классического мира. Пелопоннесская война, длившаяся с 431 по 404 г. до н. э., завершилась победой Спарты и её союзников над Афинами.
Победа Спарты не была обусловлена лишь одной битвой. К этому привели способность Спарты приспосабливаться, стратегические ошибки Афин, финансовая поддержка Персии и политические расколы, пишет The Collector.
В начале войны у Афин были значительные преимущества: флот защищал Афинскую морскую державу, построенную на основе Делосского союза, а Длинные стены соединяли Афины с портом Пирей.
Спарта же полагалась на свою армию гоплитов и более широкий Пелопоннесский союз. Ранние спартанские вторжения в Аттику не смогли заставить Афины вступить в сухопутное сражение.
Перикл, древний стратег и полководец, призывал афинян оставаться в пределах своих стен, полагаться на флот и избегать ненужной экспансии. Позже историк Фукидид утверждал, что эта осторожная политика могла бы принести Афинам победу, если бы её продолжали придерживаться и в дальнейшем.
Эта стратегия начала рушиться после смерти Перикла во время чумы, поразившей Афины. Важным поворотным моментом стала Сицилийская экспедиция 415–413 гг. до н. э.
Афины отправили большой военный контингент против Сиракуз, но поход закончился катастрофой, стоившей городу кораблей, солдат, моряков и опытных полководцев. После этого Афинам всё ещё удавалось одерживать победы в морских сражениях, но их ресурсы всё больше иссякали.
Политические конфликты также ослабляли процесс принятия решений. После битвы при Аргинусах в 406 г. до н. э. афиняне казнили нескольких полководцев, что ещё больше подорвало военное руководство.
Спарте тоже пришлось измениться. Её сухопутная армия не могла победить Афины, пока афинский флот снабжал город провиантом. Поэтому пелопоннесцы создали военно-морской флот и научились вести войну на море.
Персидские деньги сыграли решающую роль, поскольку содержание большого флота требовало постоянного финансирования. Благодаря поддержке Персии Спарта могла платить морякам, заменять корабли и продолжать морскую войну. Спартанский полководец Лисандр затем использовал эту растущую мощь, чтобы бросить вызов Афинам там, где они были наиболее уязвимы.
Решающий момент наступил в битве при Эгоспотаме в 405 г. до н. э. Лисандр захватил или уничтожил большую часть афинского флота, отрезав Афины от морской сети, которая обеспечивала их могущество. Затем город был блокирован и вынужден капитулировать в 404 г. до н. э. Его Длинные стены были снесены, империя распалась, а Спарта стала ведущей державой в Греции.
Спарта одержала победу, несмотря на то, что начала войну без явного преимущества на море. У Афин были деньги, корабли и крепкая оборона, но они неоднократно тратили ресурсы на рискованные военные кампании. Спарта извлекла уроки из своих ранних неудач, построила флот, обеспечила финансирование со стороны Персии и на решающем этапе поставила Лисандра во главе войск.
Исход Пелопоннесской войны определилось сочетанием выносливости, адаптации и работы над ошибками. Спарта не просто победила Афины; она изменила способ ведения войны, в то время как Афины постепенно ослабляли свои позиции. Окончательной иронией стало то, что Спарта, известная своей сухопутной армией, выиграла решающую фазу войны благодаря морской мощи.
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