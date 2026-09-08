Уроки прошлого: как Спарта адаптировалась, чтобы победить Афины в Пелопоннесской войне (фото)

Афины были центром древнегреческой политики, культуры и власти, однако их господство прекратилось в ходе одного из самых продолжительных конфликтов классического мира. Пелопоннесская война, длившаяся с 431 по 404 г. до н. э., завершилась победой Спарты и её союзников над Афинами.

Победа Спарты не была обусловлена лишь одной битвой. К этому привели способность Спарты приспосабливаться, стратегические ошибки Афин, финансовая поддержка Персии и политические расколы, пишет The Collector.

В начале войны у Афин были значительные преимущества: флот защищал Афинскую морскую державу, построенную на основе Делосского союза, а Длинные стены соединяли Афины с портом Пирей.

Длинные стены соединяли Афины с портом Пирей Фото: Wikimedia Commons

Спарта же полагалась на свою армию гоплитов и более широкий Пелопоннесский союз. Ранние спартанские вторжения в Аттику не смогли заставить Афины вступить в сухопутное сражение.

Перикл, древний стратег и полководец, призывал афинян оставаться в пределах своих стен, полагаться на флот и избегать ненужной экспансии. Позже историк Фукидид утверждал, что эта осторожная политика могла бы принести Афинам победу, если бы её продолжали придерживаться и в дальнейшем.

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Эта стратегия начала рушиться после смерти Перикла во время чумы, поразившей Афины. Важным поворотным моментом стала Сицилийская экспедиция 415–413 гг. до н. э.

Перикл, древнегреческий стратег и полководец, призвал афинян оставаться за своими стенами и полагаться на флот Фото: British Museum

Афины отправили большой военный контингент против Сиракуз, но поход закончился катастрофой, стоившей городу кораблей, солдат, моряков и опытных полководцев. После этого Афинам всё ещё удавалось одерживать победы в морских сражениях, но их ресурсы всё больше иссякали.

Политические конфликты также ослабляли процесс принятия решений. После битвы при Аргинусах в 406 г. до н. э. афиняне казнили нескольких полководцев, что ещё больше подорвало военное руководство.

Афинский флот был одним из главных преимуществ в начале войны Фото: Neil Middleton

Спарте тоже пришлось измениться. Её сухопутная армия не могла победить Афины, пока афинский флот снабжал город провиантом. Поэтому пелопоннесцы создали военно-морской флот и научились вести войну на море.

Персидские деньги сыграли решающую роль, поскольку содержание большого флота требовало постоянного финансирования. Благодаря поддержке Персии Спарта могла платить морякам, заменять корабли и продолжать морскую войну. Спартанский полководец Лисандр затем использовал эту растущую мощь, чтобы бросить вызов Афинам там, где они были наиболее уязвимы.

Решающий момент наступил в битве при Эгоспотаме в 405 г. до н. э. Лисандр захватил или уничтожил большую часть афинского флота, отрезав Афины от морской сети, которая обеспечивала их могущество. Затем город был блокирован и вынужден капитулировать в 404 г. до н. э. Его Длинные стены были снесены, империя распалась, а Спарта стала ведущей державой в Греции.

Длинные стены были снесены, империя распалась, а Спарта стала ведущей державой в Греции Фото: Wikimedia Commons

Спарта одержала победу, несмотря на то, что начала войну без явного преимущества на море. У Афин были деньги, корабли и крепкая оборона, но они неоднократно тратили ресурсы на рискованные военные кампании. Спарта извлекла уроки из своих ранних неудач, построила флот, обеспечила финансирование со стороны Персии и на решающем этапе поставила Лисандра во главе войск.

У Афин были деньги, корабли и крепкая оборона, но они неоднократно тратили ресурсы на рискованные военные кампании Фото: Neil Middleton

Исход Пелопоннесской войны определилось сочетанием выносливости, адаптации и работы над ошибками. Спарта не просто победила Афины; она изменила способ ведения войны, в то время как Афины постепенно ослабляли свои позиции. Окончательной иронией стало то, что Спарта, известная своей сухопутной армией, выиграла решающую фазу войны благодаря морской мощи.

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