Ученые установили лазерную связь между Землей и Луной: скорость передачи данных впечатляет

Новая система лазерной связи позволяет отправлять данные со скоростью 1,25 Мбит/с, а получать – со скоростью 100 Мбит/с.

Ученые из Китайской академии наук завершили испытание новой двусторонней лазерной связи между Землей и Луной. Испытание показало, что высокоскоростная лазерная связь успешно работает. Лазерный сигнал преодолел 400 000 км между Землей и Луной, пишет Interesting Engineering.

В космических миссиях обычно используются микроволновые радиосигналы для связи с Землей. Но после того, как астронавты снова окажутся на Луне и буду построены лунные базы, радиосвязь не сможет справится с огромным объемом данных, которые нужно будет передавать на Землю с высокой скоростью.

По сравнению с традиционной микроволновой связью, лазерная связь предлагает более высокую скорость передачи данных, большую пропускную способность и более высокую безопасность, а также ей необходимо более компактное оборудование.

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Китайские ученые заявили, что после тестирования на околоземной орбите у них есть полностью рабочая двусторонняя лазерная связь, которая отлично себя показала при передаче данных между Землей и Луной на расстоянии 400 000 км.

Для успешной демонстрации новой системы лазерной связи ученым пришлось преодолеть ряд проблем, связанных с отклонением лазерного луча, ослабеванием сигнала и скоростью передачи данных.

В ходе испытания наземные станции смогли передавать данные с скоростью 1,25 Мбит/с, а принимать — со скоростью 100 Мбит/с.

Это достижение позволит уменьшить размеры оборудования, повысить безопасность соединения и значительно расширить пропускную способность передачи данных между Луной и Землей.

Как заявили ученые, эта "информационная магистраль" между Землей и Луной, использующая лазерное излучение, обеспечит новый высокоскоростной маршрут передачи данных для будущих лунных миссий. Это значит, что высадки астронавтов на Луну, возможно, получится смотреть в режиме реального времени.

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