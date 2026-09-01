Вчені налагодили лазерний зв'язок між Землею та Місяцем: швидкість передачі даних вражає

Нова система лазерного зв’язку дозволяє надсилати дані зі швидкістю 1,25 Мбіт/с, а отримувати — зі швидкістю 100 Мбіт/с.

Вчені з Китайської академії наук завершили випробування нового двостороннього лазерного зв’язку між Землею та Місяцем. Випробування показало, що високошвидкісний лазерний зв’язок успішно працює. Лазерний сигнал подолав 400 000 км між Землею та Місяцем, пише Interesting Engineering.

У космічних місіях зазвичай використовуються мікрохвильові радіосигнали для зв’язку із Землею. Але після того, як астронавти знову опиняться на Місяці й будуть побудовані місячні бази, радіозв'язок не зможе впоратися з величезним обсягом даних, які потрібно буде передавати на Землю з високою швидкістю.

Порівняно з традиційним мікрохвильовим зв’язком, лазерний зв’язок забезпечує вищу швидкість передачі даних, більшу пропускну здатність і вищий рівень безпеки, а також потребує більш компактного обладнання.

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Китайські вчені заявили, що після випробувань на навколоземній орбіті вони мають повністю функціональний двосторонній лазерний канал зв’язку, який чудово проявив себе під час передачі даних між Землею та Місяцем на відстані 400 000 км.

Для успішної демонстрації нової системи лазерного зв’язку вченим довелося подолати низку проблем, пов’язаних із відхиленням лазерного променя, ослабленням сигналу та швидкістю передачі даних.

Під час випробувань наземні станції змогли передавати дані зі швидкістю 1,25 Мбіт/с, а приймати — зі швидкістю 100 Мбіт/с.

Це досягнення дозволить зменшити розміри обладнання, підвищити безпеку з’єднання та значно розширити пропускну здатність передачі даних між Місяцем і Землею.

Як заявили вчені, ця "інформаційна магістраль" між Землею та Місяцем, що використовує лазерне випромінювання, забезпечить новий високошвидкісний маршрут передачі даних для майбутніх місячних місій. Це означає, що висадки астронавтів на Місяць, можливо, вдасться спостерігати в режимі реального часу.

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