Мозг оставляет караульного: ученые объяснили, почему мы плохо спим в незнакомом месте

Во время путешествий, первая ночь в незнакомом месте, может обернуться настоящим кошмаром. Многие люди сталкивают с бессонницей в первую ночь своего отпуска. Ученые говорят, что этому есть своя причина.

По словам экспертов, человеческий мозг в первую ночь на новом месте может оставаться необычайно бодрствующим, пока остальное тело пытается заснуть. Такое явление называют эффектом первой ночи, он сопровождается бессонницей, частыми пробуждениями среди ночи, которые приносят чувство усталости утром, пишет Discover.

Согласно данным Института сна Клейтона, бессонница в путешествиях встречается довольно часто. Около 80% туристов жалуются на плохое качество сна вдали от дома. Конечно, неудобный матрас может быть частью проблемы, но ученые говорят, что в целом, сон зависит от тонкого набора факторов. Сюда входит солнечный свет, распорядок дня, окружающая обстановка и чувство безопасности. В путешествии могут быть нарушены все эти вместе взятые факторы.

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Но даже в тихом, уютном отеле часть вашего мозга распознает, что вы находитесь в незнакомом месте. Недавнее исследование показало, что людям обычно требуется больше времени, чтобы заснуть, они чаще просыпаются, спят меньше времени и испытывают снижение эффективности сна и фазы быстрого сна (REM-сна) в первую ночь в незнакомой обстановке.

Одно из интригующих объяснений заключается в том, что мозг назначает ночного караульного. Исследователи обнаружили, что одно полушарие может оставаться более бдительным, чем другое, во время глубокого сна в новом месте. Это может быть древней стратегией выживания, которая защищала наших предков в опасных условиях.

Что касается последствий, эффект первой ночи может вызывать больше проблем, чем просто чувство усталости. Такой эффект также может снижать способность к зрительному обучению и временно изменяет нейрохимические процессы, связанные с пластичностью мозга.

Другими словами, даже кратковременное нарушение сна может помешать некоторым ночным процессам, которые мозг обычно выполняет.

Эффект первой ночи — лишь одна из возможных причин бессонницы во время путешествий.

По данным Института сна Клейтона, пересечение часовых поясов может нарушить циркадный ритм организма, нарушив его соответствие местному дню. Эти внутренние часы, регулируемые областью мозга, называемой супрахиазматическим ядром, сильно реагируют на свет, пищу и привычную активность.

Когда этот набор сигналов внезапно меняется, организм может выделять мелатонин и кортизол в неудобное время, из-за чего вы будете чувствовать себя бодрым в полночь и истощенным во время обеда.

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