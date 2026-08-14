Мозок залишає "вартового": вчені пояснили, чому ми погано спимо в незнайомому місці

Під час подорожей перша ніч у незнайомому місці може перетворитися на справжній кошмар. Багато людей стикаються з безсонням у першу ніч своєї відпустки. Вчені стверджують, що цьому є своя причина.

За словами експертів, людський мозок у першу ніч на новому місці може залишатися надзвичайно бадьорим, поки решта тіла намагається заснути. Таке явище називають ефектом першої ночі, воно супроводжується безсонням, частими пробудженнями серед ночі, що спричиняють відчуття втоми вранці, пише Discover.

Згідно з даними Інституту сну Клейтона, безсоння під час подорожей трапляється досить часто. Близько 80 % туристів скаржаться на погану якість сну далеко від дому. Звичайно, незручний матрац може бути частиною проблеми, але вчені стверджують, що загалом сон залежить від цілого комплексу факторів. Сюди входять сонячне світло, розпорядок дня, навколишнє середовище та почуття безпеки. Під час подорожі всі ці фактори разом узяті можуть бути порушені.

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Але навіть у тихому, затишному готелі частина вашого мозку усвідомлює, що ви перебуваєте в незнайомому місці. Нещодавнє дослідження показало, що людям зазвичай потрібно більше часу, щоб заснути, вони частіше прокидаються, сплять менше часу та відчувають зниження ефективності сну й фази швидкого сну (REM-сну) у першу ніч у незнайомому оточенні.

Одне з цікавих пояснень полягає в тому, що мозок призначає нічного вартового. Дослідники виявили, що одна півкуля може залишатися більш пильною, ніж інша, під час глибокого сну в новому місці. Це може бути давньою стратегією виживання, яка захищала наших предків у небезпечних умовах.

Що стосується наслідків, ефект першої ночі може спричиняти більше проблем, ніж просто відчуття втоми. Цей ефект також може знижувати здатність до візуального навчання та тимчасово змінювати нейрохімічні процеси, пов’язані з пластичністю мозку.

Іншими словами, навіть короткочасне порушення сну може завадити деяким нічним процесам, які мозок зазвичай здійснює.

Ефект першої ночі — лише одна з можливих причин безсоння під час подорожей.

За даними Інституту сну Клейтона, перетин часових поясів може порушити циркадний ритм організму, порушивши його узгодженість із місцевим добовим ритмом. Цей внутрішній годинник, що регулюється ділянкою мозку, яка називається супрахіазматичним ядром, сильно реагує на світло, їжу та звичну активність.

Коли цей комплекс сигналів раптово змінюється, організм може виділяти мелатонін і кортизол у невідповідний час, через що ви будете почуватися бадьорими опівночі та виснаженими під час обіду.

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