Чем пахли дома в Помпеях: археологи раскрыли проанализировали пепел
Во многих домах Помпеи были принято сжигать благовония, которые доставлялись из лесов Азии или Африки.
Этот римский город был погребен под вулканическим пеплом после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Большинство его жителей погибли от удушья и термического шока, пишет Independent.
Но в руинах домов сохранились остатки пепла в домашних алтарях.
“Курильницы часто обнаруживаются при раскопках на римских археологических памятниках, что свидетельствует о ритуальных действиях, связанных с сжиганием благовоний в домах, но что именно сжигалось, до сих пор остается неясным”, — говорится в исследовании.
Ученые впервые проанализировали, что помещали в домашние курильницы в Помпеях в качестве подношений богам, и обнаружили благовонные палочки, изготовленные из местных растений, а также из ароматических веществ, импортированных из Азии или Африки.
“Результаты показывают, что в обеих курильницах сжигали древесные растения, либо в качестве топлива, либо в качестве подношений, наряду с косточковыми плодами или лавровыми растениями. Также добавляли вино или виноград. Были найдены и следы смол семейства Burseraceae, которые происходили из Азии или Африки”, - добавляют ученые.
В рамках исследования был проанализирован пепел из ритуальных сосудов с использованием современных лабораторных методов.
“Теперь мы можем точно определить, какие ароматы действительно сжигались в помпейских домашних культовых практиках”, — сказал Йоханнес Эбер, один из авторов исследования.
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