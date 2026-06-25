Первый водонагреватель создали в I веке до н.э.: он подозрительно похож на современный бойлер (фото)

Римский водонагреватель I века до н.э. был найден на вилле Делла Пизанелла в Боскореале, Италия. Это один из редчайших сохранившихся экземпляров с полностью целой системой труб и фитингов.

Обнаруженный на вилле делла Пизанелла римский котел является ярким свидетельством инженерного мастерства древнего мира. В отличие от большинства археологических находок, которые часто бывают неполными или поврежденными, этот котел был найден в целости и сохранности, со всей сложной сетью труб, клапанов и принадлежностей, пишет The Archeologist.

Котел был оборудован функциональными кранами для регулирования потока воды с помощью клапанного механизма, работающего за счет поворота на 90 градусов. Эта система была не только эффективной, но и удивительно похожа на современные стандарты водопровода.

Римский водонагреватель Фото: The Archaeologist Editorial Group

Сами клапаны были изготовлены из бронзы, отлитой в едином блоке с использованием форм, а трубы были сделаны из свинца. Соединение между свинцовыми трубами и бронзовыми клапанами осуществлялось пайкой — методом, включавшим нагревание небольших плоских стержней в переносных горнах.

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Использовалась припойная проволока с 70% содержанием свинца, а в качестве флюса, вероятно, использовалась сосновая смола, обеспечивающая прочное, устойчивое к окислению соединение. Такая скрупулезная работа отражает высокие стандарты, поддерживаемые Collegia Fabrorum, римской гильдией, ответственной за производство подобных механизмов.

Вилла Делла Пизанелла была одним из многих процветающих хозяйств в северных пригородах Помпеи. Эти поместья играли жизненно важную роль в римской экономике, являясь центрами сельскохозяйственного и промышленного производства.

Расположение водонагревателя на римской вилле Фото: The Archaeologist Editorial Group

Однако, в отличие от руин Помпеи и Геркуланума, которые были тщательно изучены, разрозненные поселения в районе Боскореале часто оставались без внимания. Большинство из них были исследованы лишь частично, раскопки проводились поспешно и без систематической документации. В результате многие ценные артефакты с этих мест сейчас разбросаны по музеям всего мира, а их происхождение и контекст в значительной степени забыты.