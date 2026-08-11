Які запахи панували в будинках Помпеїв: археологи дослідили та проаналізували попіл

У багатьох будинках Помпеї було заведено палити пахощі, які доставлялися з лісів Азії чи Африки.

Це римське місто було поховане під вулканічним попелом після виверження Везувію у 79 році нашої ери. Більшість його мешканців загинули від задухи та термічного шоку, пише Independent.

Але серед руїн будинків збереглися залишки попелу в домашніх вівтарях.

"Курильниці часто знаходять під час розкопок на римських археологічних пам’ятках, що свідчить про ритуальні дії, пов’язані зі спалюванням пахощів у будинках, але що саме спалювали, досі залишається незрозумілим", — йдеться в дослідженні.

Вчені вперше проаналізували, що клали в домашні кадильниці в Помпеях як підношення богам, і виявили пахощі, виготовлені з місцевих рослин, а також з ароматичних речовин, імпортованих з Азії чи Африки.

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"Результати показують, що в обох кадильницях спалювали деревні рослини — або як паливо, або як підношення — разом із кісточковими плодами чи лавровими рослинами. Також додавали вино або виноград. Були знайдені й сліди смол родини Burseraceae, які походили з Азії або Африки", — додають вчені.

У рамках дослідження було проаналізовано попіл із ритуальних посудин із застосуванням сучасних лабораторних методів.

"Тепер ми можемо точно визначити, які аромати насправді використовувалися у домашніх культових обрядах у Помпеях", — сказав Йоханнес Ебер, один із авторів дослідження.

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