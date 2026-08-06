С налогами мошенничали даже в Римской империи: археологи сделали курьезную находку (фото)

Недавно изученные фрагменты надписей из западной Турции позволили выявить давний случай налогового мошенничества, продолжавшегося более десятилетия во времена Римской империи. Дело приняло настолько серьезный оборот, что имперский чиновник в конце концов вынес виновным смертный приговор.

Учёные проанализировали фрагменты, обнаруженные в ходе раскопок в древнем городе Стратоникея. Изначально исследователи полагали, что эти фрагменты были частью погребальной надписи, пишет Arkeonews.

Однако, сравнив находки с надписями из Миласы и Керамоса и проверив цифровые эпиграфические базы данных, исследователи поняли, что обнаружили фрагменты юридического указа, изданного в 480 году префектом преторианской гвардии Востока.

Ученые проанализировали фрагменты, обнаруженные в ходе раскопок в древнем городе Стратоникея Фото: Public Domain

В надписи речь идет о мошенничестве, связанном с наследством Плацидии, дочери императора Валентиниана III. Чиновники, ответственные за сбор налогов, выдавали квитанции, подтверждавшие уплату налогов, но не указывали полные суммы. Они отчитывались о меньших суммах в императорскую казну в Константинополе, при этом взимая с местного населения гораздо большие суммы, а разницу оставляя себе. Жалобы на это мошенничество впервые поступили в центральное правительство около 465 года, но попытки положить конец этой практике на протяжении многих лет были тщетными.

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В 480 году новый префект, Флавий Иллус Пусаеус Дионисий, приказал разрешить это дело в течение трёх месяцев. Он направил специального посланника для надзора за расследованием и предупредил, что тот лишится своего имущества, если приказ будет проигнорирован. Чиновникам, причастным к мошенничеству, грозила казнь — чрезвычайно суровое наказание за налоговые преступления в поздней Римской империи.

Чиновникам, причастным к мошенничеству, грозила смертная казнь — чрезвычайно суровое наказание за налоговые преступления в поздней Римской империи Фото: University of Warsaw

Исторические источники свидетельствуют, что в период между IV и VI веками римские правители издали как минимум одиннадцать других указов, обязывавших чиновников правильно оформлять налоговые квитанции. В этих документах обычно предусматривались финансовые штрафы вместо смертной казни.

Даже император Юстиниан впоследствии одобрял пытки или ампутацию за подобные преступления, но не вводил смертную казнь за такие правонарушения. В декрете также содержалось предупреждение для губернаторов провинций и местных чиновников, известных как "защитники городов", о том, что они будут оштрафованы, если и впредь будут игнорировать мошенничество.

Надпись содержит ещё одну интересную деталь. Дионисий издал указ 1 августа 480 года и потребовал завершить рассмотрение дела до 1 декабря. Однако исторические источники свидетельствуют, что сам Дионисий был казнен позднее в том же году после того, как, как утверждается, вступил в заговор против императора Зенона. Исследователи полагают, что посланник всё же выполнил поручение, поскольку указ был высечен на камне и выставлен на всеобщее обозрение, что свидетельствует о том, что приказ оставался в силе после смерти префекта.

Исследование также содержит ценную информацию о людях, высекавших официальные надписи. Вместо того чтобы точно копировать тексты, каменотесы иногда меняли порядок слов или несколько корректировали предложения, сохраняя при этом юридический смысл неизменным.

Каменщики иногда меняли порядок слов или несколько корректировали предложения, сохраняя при этом юридический смысл неизменным Фото: University of Warsaw

Это свидетельствует о том, что римские юридические документы могли различаться от города к городу, не теряя при этом своей юридической силы. В нижней части греческой надписи мастера тщательно скопировали собственноручную латинскую подпись префекта, создав подробную каменную версию оригинального документа.

Такие неожиданные находки до сих пор дают новую информацию о римском праве, правительстве и повседневной жизни, демонстрируя, что даже поврежденные камни могут хранить важные свидетельства об античном мире.

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