Загадочный артефакт вызвал вопросы: археологи обнаружили 5000-летний сосуд в Турции (фото)

Археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Гёк-Гёюк в центральной части Турции, обнаружили керамическую посуду, возраст которой составляет около 5000 лет. Этот массивный кувшин, украшенный изображением человеческого лица, двух диких коз и дерева жизни, дал новые свидетельства о верованиях и ритуалах людей в начале раннего бронзового века.

Сосуд был найден недалеко от центра древнего поселения, вблизи города Сейдишехир в провинции Конья. Её необычное украшение, размеры и способ размещения свидетельствуют о том, что она, вероятно, была связана с обрядами, пишет Arkeonews.

Верхняя часть кувшина украшена фигурой, напоминающей человеческое лицо. Под лицом в центре изображены стилизованное дерево и две козы, тянущиеся к его ветвям. Эта композиция представляет собой тщательно продуманную сцену, а не простой орнамент.

Доцент Рамазан Гюндюз из Сельчукского университета отметил, что эти изображения, вероятно, символизировали плодородие, изобилие и продолжение жизни. Согласно его интерпретации, фигура, похожая на человека, расположенная над деревом и животными, могла олицетворять защитную или созидательную силу, бдящую над природой. Хотя это объяснение еще не подтверждено, исследователи сходятся во мнении, что сосуд имел символическое значение, выходящее за пределы его практического назначения.

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Исследователи сходятся во мнении, что сосуд имел символическое значение, выходящее за рамки его практического назначения Фото: Anatolian Archaeology

Керамический сосуд имеет высоту около 1,2 метра, а ширина его горлышка составляет почти один метр. Исследователи полагают, что он мог вмещать от 800 до 1 000 килограммов зерна, жидкости или других материалов. Детальное рельефное украшение также значительно отличает её от простых сосудов для хранения, которые обычно находят в доисторических поселениях.

Учитывая эти особенности, археологи полагают, что церемониальное использование более вероятно, чем простое хранение пищи. Сосуд, вероятно, содержал запасы для общественных собраний, сезонных празднеств или ритуальных подношений, хотя прямых доказательств, подтверждающих, какие именно мероприятия происходили вокруг него, пока не обнаружено.

Команда археологов впервые обнаружила часть сосуда в 2024 году. Дальнейшие работы в траншее F8 в ходе раскопок 2025 года позволили обнажить значительно большую часть кувшина и прилегающую территорию. Одна деталь сразу привлекла внимание исследователей. В отличие от большинства древних кувшинов для хранения, этот сосуд был расположен вверх дном.

Группа археологов впервые обнаружила часть сосуда в 2024 году Фото: Anatolian Archaeology

Археологи предполагают, что кувшин был намеренно опрокинут перед тем, как здание покинули. Эта практика могла ознаменовать конец церемониальной роли сосуда или отражать ритуал, связанный с покиданием здания. Служило ли это сооружение жильем или специальным местом собраний, пока не установлено, поскольку раскопки еще продолжаются.

Гёк-Гёюк, также известный как Канал-Гёюк, расположен примерно в восьми километрах от современного города Сейдишехир. Британский археолог Джеймс Меллаарт впервые задокументировал это место во время исследований в 1950-х годах. Его значение стало очевидным в 2002 году, когда строители обнаружили древние остатки во время сооружения оросительного канала. В 2002–2005 годах проводились спасательные раскопки, а в 2020 году под руководством Рамазана Гюндюза были возобновлены долгосрочные исследования.

Археологи предполагают, что кувшин был намеренно опрокинут перед тем, как сооружение было заброшено Фото: Anatolian Archaeology

В поселении сохранились слои, относящиеся к неолиту, халколиту, бронзовому и железному векам. Археологи обнаружили постройки из глиняного кирпича, очаги, жернова, сосуды для хранения, растительные остатки и следы разрушительных пожаров. В ходе предыдущих раскопок также был найден скелет человека бронзового века, который оказался под завалами.

Поскольку эти археологические слои расположены последовательно, Гёк-Гёюк представляет собой уникальное свидетельство того, как на протяжении тысячелетий менялись земледелие, архитектура, производство пищи и религиозные верования. Недавно обнаруженный артефакт демонстрирует, как один-единственный предмет может сохранить информацию, которую никогда не смогли бы сохранить письменные источники.

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