На задворках Вселенной найдено идеальное кольцо: оно простирается на миллиард световых лет

Астрономы нашли в далеком уголке космоса массивную структуру, которая противоречит нашему пониманию эволюции Вселенной. Речь идет о почти идеальном кольце из галактик, диаметр которого составляет умопомрачительные 1,3 млрд световых лет.

Эта структура не соответствует ни оной известной нам структуре или механизму формирования. Свет от этого странного объекта преодолел 6,9 млрд лет, чтобы добраться до Земли, пишет Science Alert.

Исследователи назвали эту структуру «Большим кольцом», и говорят, что ее существование заставляет пересмотреть стандартную модель космологии.

Интересно, что это уже вторая настолько гигантская структура, которая была обнаружена Алексией Лопес из Университета Центрального Ланкашира и ее командой. Первая была названа «Гигантской дугой», и она находится в тоже части неба, на том же расстоянии от Земли. Открытие «Гигантской дуги» озадачило ученых, но обнаружение «Большого кольца» лишь углубило загадку.

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«Ни одну из этих двух сверхбольших структур невозможно объяснить с помощью имеющихся теорий. И их сверхбольшие размеры, характерные формы и космологическая близость, безусловно, должны говорить нам что-то важное — но что именно?», - говорит Лопес.

Большое кольцо из галактик Фото: University of Central Lancashire

Наиболее походящим объяснением была бы барионная акустическая осцилляция (БАО). Иными словами, это круговые скопления галактик, которые можно увидеть в разных частях космоса. Эти сферы являются окаменелостями акустических волн, которые распространялись по ранней Вселенной. Они застыли на месте, когда пространство стало настолько разреженным, что акустические волны больше не могли распространяться.

Но проблема заключается в том, что «Большое кольцо» не является БАО. Все базовые орбиты имеют фиксированный размер около 1 миллиарда световых лет в диаметре. Тщательное изучение Большого кольца показывает, что оно больше похоже на штопор, выровненный таким образом, что выглядит как кольцо.

Это оставляет без ответа вопрос: что же это такое? И что это значит для космологического принципа, который гласит, что во всех направлениях любой данный участок пространства должен выглядеть примерно так же, как и все другие участки пространства?

«Мы ожидаем, что материя будет равномерно распределена повсюду в пространстве, когда мы рассматриваем Вселенную в больших масштабах, поэтому не должно быть заметных неровностей выше определенного размера», — объяснил Лопес.

«Космологи рассчитывают текущий теоретический предел размера структур в 1,2 миллиарда световых лет, однако обе эти структуры намного больше — Гигантская дуга почти в три раза больше, а окружность Большого кольца сопоставима с длиной Гигантской дуги», - добавляет исследовательница.

На данный момент никто точно не знает, что означают «Большое Кольцо» и «Гигантская Дуга». Это могут быть просто случайные скопления галактик, вращающихся по небу, хотя вероятность этого кажется довольно малой.

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