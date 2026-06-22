Инженер-самоучка в области ИИ расшифровал минойское письмо: его не могли прочесть 120 лет

Самоучка в области ИИ и лингвист-любитель Том Ди Мино утверждает, что совершил настоящий подвиг в лингвистике – расшифровал минойскую письменность, так же известную как линейное письмо А. Больше века лингвисты бились над этой задачей, но попытки были безрезультатными.

Сейчас результаты труда Ди Мино проверяются из Ратгерского и Кембриджского университетов, пишет AI Clambake.

Ди Мино изучал классическую историю, лингвистику и языки с 18 лет. Он владеет 8 языками, среди которых аттический греческий, классическая латынь, санскрит, арабский и угаритский.

На протяжении 7 лет Ди Мино изучал линейной письмо А и за это время дважды посещал Крит. Расшифровку древнего языка лингвист-любитель начал в январе 2026 года и в мае он закончил работу.

Если Том Ди Мино расшифровал линейное письмо А, это стало бы настоящим потрясением в области лингвистики. Когда в 1952 году было расшифровано родственное минойское письмо, линейное письмо Б, это попало на первые полосы газет.

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Ди Мино считает, что линейное письмо А принадлежит вымершему семитскому языку, который был предшественником библейского иврита, арабского и арамейского языков, подобно тому как латынь является предшественником итальянского.

Ди Мино не первый, кто утверждает, что линейное письмо А было семитским. Однако предыдущие попытки доказать это, включая статью Сайруса Гордона 1957 года, не привели к расшифровке. Работа Гордона не получила широкого признания в этой области.

Линейное письмо А — это минойская письменность, появившаяся примерно в 1800 году до н.э. и использовавшаяся до 1450 года до н.э., когда Крит был завоеван микенскими греками. Микенцы переняли минойские символы, внеся в них некоторые незначительные изменения. Микенско-греческая версия символов известна как линейное письмо В. Оба письма были обнаружены на различных табличках, вазах и других артефактах той эпохи.

В обоих письмах в качестве основных элементов используются слоги, а не буквы. Слоги, как правило, представляют собой пары согласных и гласных. Обе системы имеют 60 общих основных слогов, и обе также используют логограммы — символы, которые представляют целое слово («корова»), а не только слог.

Линейное письмо B было расшифровано и идентифицировано как греческий язык в 1952 году Майклом Вентрисом, британским архитектором, криптографом и лингвистом-любителем, как и Ди Мино. Прорыв Вентриса, возможно, не произошел бы без предварительной работы над линейным письмом B, проведенной Алисой Кобер, профессором Бруклинского колледжа.

Кобер и Вентрис использовали грамматический и статистический анализ для поиска закономерностей в расположении символов (например, первый слог с большей вероятностью был гласным) и в том, как символы смещались.

Однако существует гораздо больше надписей, связанных с линейным письмом B, чем с линейным письмом A, что облегчило его расшифровку. Кроме того, многие надписи на линейном письме A представляют собой документы, каталогизирующие торговлю различными товарами, поэтому они мало что говорят нам о языке.

Поскольку в линейном письме А и линейном письме В содержится 60 общих символов, и поскольку линейное письмо В было расшифровано, эксперты могли предположить, как звучат совпадающие символы линейного письма А, но не знали, что означают эти звуки. Кроме того, в линейном письме А было 13 дополнительных символов, отсутствующих в линейном письме В. Для них не были приняты никакие звуковые значения.

Для расшифровки языка Ди Мино использовал Claude Code, чтобы создания набора скриптов на Python, которые запрашивают, перекрестно сопоставляют и организуют оцифрованный корпус линейного письма А (полученный из баз данных GORILA и SigLA). Это позволило провести систематическую проверку гипотез в масштабах, которые было бы нецелесообразно проводить вручную.

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