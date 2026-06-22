Інженер-самоук у галузі ШІ розшифрував мінойське письмо: його не могли прочитати протягом 120 років

Самоучка в галузі штучного інтелекту та лінгвіст-аматор Том Ді Міно стверджує, що здійснив справжній подвиг у лінгвістиці — розшифрував мінойську писемність, також відому як лінійне письмо А. Понад століття лінгвісти ламали голову над цією задачею, але їхні спроби були марними.

Наразі результати роботи Ді Міно перевіряють у Ратгерському та Кембриджському університетах, пише AI Clambake.

Ді Міно вивчав класичну історію, лінгвістику та мови з 18 років. Він володіє 8 мовами, серед яких аттична грецька, класична латина, санскрит, арабська та угаритська.

Протягом 7 років Ді Міно вивчав лінійне письмо А і за цей час двічі відвідував Крит. Розшифровку стародавньої мови лінгвіст-аматор розпочав у січні 2026 року, а в травні завершив роботу.

Якби Том Ді Міно розшифрував лінійне письмо А, це стало б справжньою сенсацією в галузі лінгвістики. Коли в 1952 році було розшифровано споріднене мінойське письмо — лінійне письмо Б, — ця новина потрапила на перші шпальти газет.

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Ді Міно вважає, що лінійне письмо А належить до вимерлої семітської мови, яка була попередницею біблійної івриту, арабської та арамейської мов, подібно до того, як латина є попередницею італійської.

Ді Міно — не перший, хто стверджує, що лінійне письмо А було семітським. Однак попередні спроби довести це, зокрема стаття Сайруса Гордона 1957 року, не привели до розшифрування. Робота Гордона не отримала широкого визнання в цій галузі.

Лінійне письмо А — це мінойська писемність, що з’явилася приблизно у 1800 році до н. е. і використовувалася до 1450 року до н. е., коли Крит був завойований мікенськими греками. Мікенці перейняли мінойські символи, внесли в них деякі незначні зміни. Мікенсько-грецька версія символів відома як лінійне письмо В. Обидва види письма були виявлені на різних табличках, вазах та інших артефактах тієї епохи.

В обох системах письма основними елементами є склади, а не літери. Слоги, як правило, являють собою пари приголосних і голосних. Обидві системи мають 60 спільних основних складів, і обидві також використовують логограми — символи, які позначають ціле слово ("корова"), а не лише склад.

Лінійне письмо B було розшифровано та ідентифіковано як грецька мова у 1952 році Майклом Вентрісом, британським архітектором, криптографом та лінгвістом-аматором, так само як і Ді Міно. Прорив Вентріса, можливо, не відбувся б без попередньої роботи над лінійним письмом B, проведеної Алісою Кобер, професором Бруклінського коледжу.

Кобер і Вентріс використовували граматичний та статистичний аналіз для пошуку закономірностей у розташуванні символів (наприклад, перший склад із більшою ймовірністю був голосним) та у тому, як символи зміщувалися.

Однак існує набагато більше написів, пов’язаних із лінійним письмом B, ніж із лінійним письмом A, що полегшило його розшифрування. Крім того, багато написів лінійним письмом А є документами, що каталогізують торгівлю різними товарами, тому вони мало що розповідають нам про мову.

Оскільки в лінійному письмі А та лінійному письмі В міститься 60 спільних символів, і оскільки лінійне письмо В було розшифровано, експерти могли припустити, як звучать збіжні символи лінійного письма А, але не знали, що означають ці звуки. Крім того, у лінійному письмі А було 13 додаткових символів, яких не було в лінійному письмі В. Для них не було визначено жодних звукових значень.

Для розшифрування мови Ді Міно використав Claude Code, щоб створити набір скриптів на Python, які запитують, перехресно зіставляють та систематизують оцифрований корпус лінійного письма А (отриманий із баз даних GORILA та SigLA). Це дозволило провести систематичну перевірку гіпотез у масштабах, які було б недоцільно здійснювати вручну.

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