Поколение зумеров боится дверных звонков: что показало новое исследование

Свежее исследования показало, что звонок в дверь вызывает у многих представителей поколения Z настоящий ужас.

Исследование проводилось британской компанией Uswitch, и показало, что треть молодых людей предпочитают отправлять сообщение или звонить на смартфон, вместо того, чтобы просто позвонить или постучать в дверь, пишет Daily Mail.

“Мы годами делали дверные звонки “умнее” — устанавливали камеры, Wi-Fi, двусторонние динамики — только чтобы потом вообще перестать нажимать на них”, - говорит эксперт по технологиям Uswitch Симрат Шарма.

Такая информация далеко не нова для многих молодых людей, которые часто обсуждают в социальных сетях свою нелюбовь к дверным звонкам.

“Наше поколение не звонит в дверь, мы пишем сообщение или звоним, чтобы сообщить, что мы на пороге”, - пишет один из пользователей.

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Интересно, что основную роль в этой ситуации играет возраст. Люди старшего поколения без проблем выбирают звонок в дверь или же стучат в нее. В это же время, 33% зумеров заявило, что предпочитают писать сообщения или звонить, и почти 23% миллениалов делает то же самое.

В рамках опроса исследователи также спросили респондентов о причине их выбора. Результаты показали, что для молодых людей это связано с нежеланием вторгаться в чужое пространство.

Среди представителей поколения Z, которые звонят или отправляют текстовые сообщения, 39% респондентов говорят, что это кажется менее навязчивым, в то время как 19% опрошенных считает, что звонок в дверь кажется слишком формальным.

Между тем, почти 23% зумеров считают, что их друг с большей вероятностью услышит телефонный звонок, чем стук в дверь.

“Это признак того, насколько важными стали наши телефоны, не только для звонков и сообщений, но и для управления небольшими социальными ритуалами, которые раньше происходили у входной двери”, - добавляет Шарма.

Смартфон незаметно переписал этикет появления в гостях. По мере того, как наши телефоны берут на себя все большую социальную нагрузку, сама связь становится более важной. Обрыв звонка или нестабильный сигнал — это не просто неудобство, это может означать, что друг остался ждать на пороге.

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