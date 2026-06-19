Покоління "зумерів" боїться дзвінків у двері: що показало нове дослідження

Нещодавнє дослідження показало, що дзвінок у двері викликає у багатьох представників покоління Z справжній жах.

Дослідження, проведене британською компанією Uswitch, показало, що третина молодих людей воліє надсилати повідомлення або дзвонити на смартфон, замість того, щоб просто зателефонувати чи постукати у двері, пише Daily Mail.

"Ми роками робили дверні дзвінки "розумнішими" — встановлювали камери, Wi-Fi, двосторонні динаміки — лише для того, щоб потім взагалі перестати натискати на них", — каже експерт з технологій Uswitch Сімрат Шарма.

Така інформація далеко не нова для багатьох молодих людей, які часто обговорюють у соціальних мережах свою неприязнь до дверних дзвінків.

"Наше покоління не стукає у двері, ми пишемо повідомлення або дзвонимо, щоб повідомити, що ми на порозі", — пише один із користувачів.

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Цікаво, що головну роль у цій ситуації відіграє вік. Люди старшого покоління без проблем натискають на дзвінок у двері або ж стукають у них. Водночас 33% користувачів Zoom заявили, що воліють писати повідомлення або дзвонити, і майже 23% міленіалів роблять те саме.

У рамках опитування дослідники також запитали респондентів про причини їхнього вибору. Результати показали, що для молодих людей це пов’язано з небажанням втручатися в чужий простір.

Серед представників покоління Z, які телефонують або надсилають текстові повідомлення, 39% респондентів зазначають, що це здається менш нав’язливим, тоді як 19% опитаних вважають, що дзвінок у двері видається надто формальним.

Тим часом майже 23% користувачів Zoom вважають, що їхній друг, швидше за все, почує телефонний дзвінок, ніж стукіт у двері.

"Це свідчить про те, наскільки важливими стали наші телефони — не лише для дзвінків і повідомлень, а й для організації невеликих соціальних ритуалів, які раніше відбувалися біля вхідних дверей", — додає Шарма.

Смартфон непомітно змінив правила поведінки під час візитів у гостей. У міру того, як наші телефони беруть на себе дедалі більший соціальний тягар, сам зв’язок стає важливішим. Обрив дзвінка або нестабільний сигнал — це не просто незручність, це може означати, що друг залишився чекати на порозі.

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