Обращает старение вспять: начались исследования генной терапии на людях

Стартовали масштабные исследования одного из методой генной терапии, который может обратить вспять старение на клеточном уровне.

Бостонский стартап Life Biosciences, который занимается вопросами долголетия, объявил о том, что ввел свой препарат первому пациенту, пишет Gizmodo.

Цель эксперимента – регенерировать стареющие нейроны в зрительных нервах пациентов, страдающих глаукомой. Это заболевание часто приводит к необратимой гибели нейронов, которые соединяют глаз с мозгом.

Компания хочет ввести пациенту модифицированный вирус со специально разработанными генами, которые перепрограммируют клетки для "обращения вспять возрастных эпигенетических изменений", говорится в заявлении Национального центра биотехнологической информации США.

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Однако, хотя FDA одобрило препарат ER-100 компании для испытаний на людях, некоторые исследователи, следящие за этой областью, опасаются, что подобные "перепрограммирующие" терапии могут привести к неконтролируемому росту клеток. Такой поворот событий может привести к раку.

"Эксперимент вызвал большой ажиотаж. Если он обернется катастрофой, то может навредить всем нам в будущем", — говорит нейробиолог Пит Уильямс из Центра исследований зрения Австралии.

Компания Life Biosciences сосредоточилась на нейродегенеративных заболеваниях, связанных со слепотой, отчасти потому, что глаз является относительно изолированным органом в организме, где непредвиденные последствия с меньшей вероятностью выйдут из-под контроля. Для дальнейшего повышения безопасности своих испытаний препарат ER-100 компании активируется только тогда, когда пациенты одновременно принимают антибиотик доксициклин. Без него гены препарата отключаются.

"Мы будем вводить доксициклин системно. Мы можем добиться хорошего перепрограммирования и лучшей безопасности с помощью более непрерывной системы экспрессии", — заявила главный научный сотрудник компании Шарон Розенцвейг-Липсон некоммерческому научно-исследовательскому институту Lifespan (LHI).

План заключается в том, чтобы поддерживать активность генов в течение восьми недель, что дольше, чем при спорадических тестах, которые обычно проводятся в этой области.

В основе лечения компании лежат прорывы лаборатории генетика Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе. Исследователь выяснил, что активация трех специфических генов может регенерировать нейроны и обратить вспять потерю зрения как у стареющих мышей, так и у мышей с глаукомой. С тех пор компания Life Biosciences, одним из соучредителей которой является Синклер, оптимизировала этот подход с помощью "комплексных исследований на нечеловеческих приматах".

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