Повертає старіння назад: почалися дослідження генної терапії на людях

Стартували масштабні дослідження одного з методів генної терапії, який може повернути назад старіння на клітинному рівні.

Бостонський стартап Life Biosciences, який займається питаннями довголіття, оголосив про те, що ввів свій препарат першому пацієнту, пише Gizmodo.

Мета експерименту — регенерувати старіючі нейрони в зорових нервах пацієнтів, які страждають на глаукому. Це захворювання часто призводить до незворотної загибелі нейронів, які з'єднують око з мозком.

Компанія хоче ввести пацієнту модифікований вірус зі спеціально розробленими генами, які перепрограмують клітини для "повернення назад вікових епігенетичних змін", йдеться в заяві Національного центру біотехнологічної інформації США.

Однак, хоча FDA схвалило препарат ER-100 компанії для випробувань на людях, деякі дослідники, які стежать за цією галуззю, побоюються, що подібні "перепрограмувальні" терапії можуть призвести до неконтрольованого росту клітин. Такий поворот подій може призвести до раку.

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"Експеримент викликав великий ажіотаж. Якщо він обернеться катастрофою, то може нашкодити всім нам у майбутньому", — каже нейробіолог Піт Вільямс із Центру досліджень зору Австралії.

Компанія Life Biosciences зосередилася на нейродегенеративних захворюваннях, пов'язаних зі сліпотою, частково тому, що око є відносно ізольованим органом в організмі, де непередбачені наслідки з меншою ймовірністю вийдуть з-під контролю. Для подальшого підвищення безпеки своїх випробувань препарат ER-100 компанії активується тільки тоді, коли пацієнти одночасно приймають антибіотик доксициклін. Без нього гени препарату відключаються.

"Ми будемо вводити доксициклін системно. Ми можемо домогтися гарного перепрограмування і кращої безпеки за допомогою більш безперервної системи експресії", — заявила головний науковий співробітник компанії Шарон Розенцвейг-Ліпсон некомерційному науково-дослідному інституту Lifespan (LHI).

План полягає в тому, щоб підтримувати активність генів протягом восьми тижнів, що довше, ніж під час спорадичних тестів, які зазвичай проводять у цій галузі.

В основі лікування компанії лежать прориви лабораторії генетика Девіда Сінклера в Гарвардській медичній школі. Дослідник з'ясував, що активація трьох специфічних генів може регенерувати нейрони і повернути назад втрату зору як у мишей, що старіють, так і в мишей із глаукомою. Відтоді компанія Life Biosciences, одним із співзасновників якої є Сінклер, оптимізувала цей підхід за допомогою "комплексних досліджень на нелюдських приматах".

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