Экзорцист рассказал о самой ужасной встрече в жизни: доказывает существование дьявола (фото)

Католический связенник рассказал о леденящей душу встрече, которая, как считает экзорцист, доказывает, что дьявол действительно существует.

Католический священник, известный изгнанием демонов, поделился ужасающей историей, которая, по его словам, является доказательством того, что дьявол действительно существует. Более того экзорцист утверждает, что Люцифер преследовал его в юности, пишет Daily Mail.

Отец Карлос Мартинс родился в Канаде и известен тем, что проводил обряды экзорцизма по всему миру. Недавно он рассказал о том, что указывает на "работу" дьявола, включая случаи психологического манипулирования, которые, по словам эксперта, в разы ужаснее физических доказательств существования демонов.

О своих встречах с дьяволом отец Мартинс рассказал в своем подкасте "Файлы экзорциста". По словам эксперта, даже то, что дьявол делал со своими жертвами не пугало его так сильно, как игры разума, на которые способен Люцифер.

Отец Мартинс также рассказал о собственном опыте встреч с демоническими духами. Любопытно, что эти встречи с нечистью, якобы начались еще до того, как он стал священником — в то время католический священник и вовсе был атеистом.

Экзорцист не уточнил, когда состоялась его первая встреча с демоном, но отметил, что злой дух появлялся неоднократно и называл себя "Смятением". По словам эксперта, как правило, демон открывает свое имя лишь в случае, если вы достаточно его измотаете — впрочем, в 99 из 100 случаев это будет вовсе не его настоящее имя.

Любопытно, что, по словам экзорциста, демон продолжал преследовать его в течение всей жизни, в том числе и во время первого экзорцизма в семинарии. Именно тогда отец Мартинс понял, что этот демон — тот самый, который преследовал его годами. Священник отмечает, что именно в тот момент он четко осознал, что дьявол наблюдает за нами всю нашу жизнь, выискивая слабости, чтобы воспользоваться ими.

Отец Карлос Мартинс в молодости был атеистом, прежде чем принять христианство Фото: YouTube

Отец Мартинс также отмечает, что еще до принятия священнического сана он узнал, что демоны на самом деле часто ссылаются на события прошлого. Например, злые духи часто ссылаются на разные моменты и события в жизни, которые известны лишь человеку.

Экзорцист также утверждает, что дьявол наблюдает за людьми, чтобы знать, что ими движет. Предполагается, что эти знания в будущем могут помочь дьяволу обнаружить то самое искушение, перед которым не сможет устоять человек. Например, если вам нравятся рыжеволосые, то у него есть идеальная рыжеволосая девушка. Если это деньги, если это власть, если это возможность, он предложит это

По словам отца Мартинса, во время его первого в жизни экзорцизма знакомый ему демон вернулся и заявил, что священник должен был стать одним из них. Новая встреча с Замешательством вызвала у святого отца жуткое ощущение, что демон достаточно хорошо знал его.

Любопытно, что в молодости Мартинс был атеистом, пока в середине 1990-х годов не обратился в христианство, а спустя годы стал священником — это произошло в 2009 году. После обращения в веру, по словам священника, стало очевидно, что дьявол реален. Экзорцист также считает, что дьявол выбирает в качестве мишени молодых священников, потому что "уровень энергии не бесконечен", особенно когда он вселяется в человеческое тело.

