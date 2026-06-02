Екзорцист розповів про найжахливішу зустріч у житті: доводить існування диявола (фото)

Католицький священик розповів про зустріч, від якої холоне душа, яка, як вважає екзорцист, доводить, що диявол справді існує.

Католицький священик, відомий вигнанням демонів, поділився жахливою історією, яка, за його словами, є доказом того, що диявол дійсно існує. Ба більше, екзорцист стверджує, що Люцифер переслідував його в юності, пише Daily Mail.

Отець Карлос Мартінс народився в Канаді і відомий тим, що проводив обряди екзорцизму по всьому світу. Нещодавно він розповів про те, що вказує на "роботу" диявола, включно з випадками психологічного маніпулювання, які, за словами експерта, в рази жахливіші за фізичні докази існування демонів.

Про свої зустрічі з дияволом отець Мартінс розповів у своєму подкасті "Файли екзорциста". За словами експерта, навіть те, що диявол робив зі своїми жертвами, не лякало його так сильно, як ігри розуму, на які здатен Люцифер.

Відео дня

Отець Мартінс також розповів про власний досвід зустрічей із демонічними духами. Цікаво, що ці зустрічі з нечистю, нібито почалися ще до того, як він став священиком — у той час католицький священик і зовсім був атеїстом.

Екзорцист не уточнив, коли відбулася його перша зустріч із демоном, але зауважив, що злий дух з'являвся неодноразово і називав себе "Сум'яттям". За словами експерта, як правило, демон відкриває своє ім'я лише в разі, якщо ви достатньо його виснажите — втім, у 99 зі 100 випадків це буде зовсім не його справжнє ім'я.

Цікаво, що, за словами екзорциста, демон продовжував переслідувати його протягом усього життя, зокрема й під час першого екзорцизму в семінарії. Саме тоді отець Мартінс зрозумів, що цей демон — той самий, який переслідував його роками. Священик зазначає, що саме в той момент він чітко усвідомив, що диявол спостерігає за нами все наше життя, вишукуючи слабкості, щоб скористатися ними.

Отець Карлос Мартінс у молодості був атеїстом, перш ніж прийняти християнство Фото: YouTube

Отець Мартінс також зазначає, що ще до прийняття священицького сану він дізнався, що демони насправді часто посилаються на події минулого. Наприклад, злі духи часто посилаються на різні моменти та події в житті, які відомі лише людині.

Екзорцист також стверджує, що диявол спостерігає за людьми, щоб знати, що ними рухає. Передбачається, що ці знання в майбутньому можуть допомогти дияволу виявити ту саму спокусу, перед якою не зможе встояти людина. Наприклад, якщо вам подобаються рудоволосі, то в нього є ідеальна рудоволоса дівчина. Якщо це гроші, якщо це влада, якщо це можливість, він запропонує це

За словами отця Мартінса, під час його першого в житті екзорцизму знайомий йому демон повернувся і заявив, що священик мав стати одним із них. Нова зустріч із Заворушенням викликала у святого отця моторошне відчуття, що демон досить добре знав його.

Цікаво, що в молодості Мартінс був атеїстом, поки в середині 1990-х років не навернувся до християнства, а за кілька років став священиком — це сталося 2009 року. Після навернення до віри, за словами священика, стало очевидно, що диявол реальний. Екзорцист також вважає, що диявол обирає як мішень молодих священиків, тому що "рівень енергії не нескінченний", особливо коли він вселяється в людське тіло.

Інші новини науки