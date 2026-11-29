Миття посуду, підмітання підлоги та протирання поверхонь можуть допомагати боротися зі стресом. Однак важливу роль відіграє не сама робота по дому, а те, наскільки людина зосереджена на процесі.

Якщо звертати увагу на рухи, запахи та фізичні відчуття, звичайні побутові справи можуть нагадувати медитацію, пише Science Alert із посиланням на наукові дослідження.

У дзен-буддійських монастирях прибирання розглядають не просто як побутовий обов'язок, а як практику розвитку уважності. Монахи приділяють багато часу миттю, підмітанню та догляду за приміщеннями. Вони вважають, що усвідомлене виконання таких дій може позитивно впливати на психологічний стан.

Деякі наукові експерименти також вказують на можливий зв'язок між прибиранням і зниженням стресу. Водночас масштабних рандомізованих досліджень, які остаточно підтвердили б цю теорію, поки немає.

Чому люди повторюють рухи під час стресу

Зв'язок між повторюваними діями та тривожністю вивчали й інші науковці.

У 2015 році дослідники з Університету Масарика в Чехії провели експеримент за участю 62 студентів. Одну групу піддали сильному стресу: учасникам запропонували презентувати декоративний предмет перед групою експертів, а потім почистити його. Інші студенти виконували завдання, пов'язане з меншим напруженням.

З'ясувалося, що учасники, які пережили сильніший стрес, частіше повторювали одні й ті самі рухи під час чищення предмета. Водночас у них також частішало серцебиття.

Дослідники припустили, що ритуальні повторювані дії можуть бути природною реакцією організму на тривогу.

Ще один експеримент провели у 2022 році. У ньому взяли участь понад 3000 людей. Після перегляду відео зі стресовою фізичною ситуацією учасникам показували короткий ролик про правильне миття рук. Це допомагало дещо знизити рівень тривожності.

В іншій частині дослідження люди мили руки після імітації співбесіди. У них також спостерігали зниження деяких фізіологічних реакцій на стрес.

Чи може безлад удома посилювати стрес

Дослідники також вивчали зв'язок між станом житла та психологічним самопочуттям.

Наприклад, дослідження 2009 року показало, що матері, які сприймали свої оселі як захаращені, мали менш сприятливі показники кортизолу — гормону, пов'язаного зі стресом.

Однак ці результати не доводять, що саме безлад погіршує психологічний стан. Можливо, люди з підвищеним рівнем стресу рідше знаходять сили на прибирання. Тому цей зв'язок може працювати в обох напрямках.

Клінічний психолог Дон Поттер пояснює, що прибирання допомагає деяким людям повернути відчуття контролю над ситуацією. Особливо це важливо, коли людина стикається з проблемами, які не може вирішити негайно. Виконання побутового завдання дає змогу побачити конкретний результат власних дій.

Водночас науковці поки не встановили, що саме забезпечує такий ефект: фізична активність, концентрація на відчуттях чи задоволення від видимого результату.

Нагадаємо, група під керівництвом професора Ок Хі Чон з кафедри конвергентної медицини медичного факультету Корейського університету знайшла білок HMGB1, який пов'язали зі старінням. Як виявилося, він відіграє головну роль у передачі старіння від старіючих клітин до віддалених тканин.

Також повідомлялося, що люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки. Вчені провели масштабне дослідження, яке вказало на два ключові періоди в нашому житті.