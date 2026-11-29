Мытье посуды, подметание пола и протирание поверхностей могут помогать бороться со стрессом. Однако важную роль играет не сама работа по дому, а то, насколько человек сосредоточен на процессе.

Если обращать внимание на движения, запахи и физические ощущения, обычные бытовые дела могут напоминать медитацию, пишет Science Alert со ссылкой на научные исследования.

В дзен-буддийских монастырях уборку рассматривают не просто как бытовую обязанность, а как практику развития внимательности. Монахи уделяют много времени мытью, подметанию и уходу за помещениями. Они считают, что осознанное выполнение таких действий может положительно влиять на психологическое состояние.

Некоторые научные эксперименты также указывают на возможную связь между уборкой и снижением стресса. В то же время масштабных рандомизированных исследований, которые окончательно подтвердили бы эту теорию, пока нет.

Почему люди повторяют движения в стрессовой ситуации

Связь между повторяющимися действиями и тревожностью изучали и другие учёные.

В 2015 году исследователи из Масарикова университета в Чехии провели эксперимент с участием 62 студентов. Одну группу подвергли сильному стрессу: участникам предложили продемонстрировать декоративный предмет перед группой экспертов, а затем почистить его. Остальные студенты выполняли задание, связанное с меньшим напряжением.

Выяснилось, что участники, пережившие более сильный стресс, чаще повторяли одни и те же движения во время чистки предмета. При этом у них также учащалось сердцебиение.

Исследователи выдвинули гипотезу, что ритуальные повторяющиеся действия могут быть естественной реакцией организма на тревогу.

Еще один эксперимент был проведен в 2022 году. В нем приняли участие более 3000 человек. После просмотра видео со стрессовой физической ситуацией участникам показывали короткий ролик о правильном мытье рук. Это помогало несколько снизить уровень тревожности.

В другой части исследования участники мыли руки после имитации собеседования. У них также отмечалось снижение некоторых физиологических реакций на стресс.

Может ли беспорядок в доме усугублять стресс

Исследователи также изучали связь между состоянием жилья и психологическим самочувствием.

Например, исследование 2009 года показало, что у матерей, которые считали свои дома загромождёнными, наблюдались менее благоприятные показатели кортизола — гормона, связанного со стрессом.

Однако эти результаты не доказывают, что именно беспорядок ухудшает психологическое состояние. Возможно, люди с повышенным уровнем стресса реже находят в себе силы для уборки. Поэтому эта связь может действовать в обоих направлениях.

Клинический психолог Дон Поттер объясняет, что уборка помогает некоторым людям вернуть ощущение контроля над ситуацией. Особенно это важно, когда человек сталкивается с проблемами, которые не может решить сразу. Выполнение бытовой задачи позволяет увидеть конкретный результат собственных действий.

В то же время учёные пока не установили, что именно обеспечивает такой эффект: физическая активность, сосредоточение на ощущениях или удовлетворение от видимого результата.

Напомним, что группа под руководством профессора Ок Хи Чона с кафедры конвергентной медицины медицинского факультета Корейского университета обнаружила белок HMGB1, который, как установили исследователи, связан со старением. Как оказалось, он играет главную роль в передаче старения от стареющих клеток к удаленным тканям.

Также сообщалось, что люди стареют не постепенно, а двумя огромными скачками. Учёные провели масштабное исследование, которое выявило два ключевых периода в нашей жизни.